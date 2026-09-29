Remate avanzado

La Comisión Nacional Antimonopolio, presidida por Andrea Marván, cada vez está más cerca de llegar a una resolución sobre la intención de Viva Aerobus y Volaris para crear el grupo Más Vuelos, que será presidido por Roberto Alcántara.

La creación de este grupo claramente es benéfica para los pasajeros, puesto que si bien tendrán más aparatos que Aeroméxico, dirigida por Andrés Conesa, están enfocados a segmentos diferenciados de la línea bandera del país.

No se perderán ni vuelos ni conexiones, puesto que las líneas aéreas que dirigen Juan Carlos Zuazua y Enrique Beltranena mantendrán sus operaciones en mercados que más o menos son diferenciados geográficamente.

Ellos sí tienen, en los hechos, esa segmentación que intentó tener Mexicana de Aviación, dirigida por Leobardo Ávila, pero que no pudieron mantener y ahora luchan por mercados que en su mayoría son bastante maduros.

REMATE JUSTIFICADO

La alianza entre Viva Aerobús y Volaris es de segundo nivel; es decir, en lo que algunos podrían llamar en la parte de atrás. No se trata de competir por los clientes, sino de unirse para realizar compras consolidadas, disminuir costos de operación y aumentar la capacidad de negociación frente al resto del mundo. La decisión que tomará el pleno de la Comisión Nacional Antimonopolio deberá tener como corazón la atención a los consumidores.

REMATE SILENCIOSO

La revisión del T-MEC entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum, y de Donald Trump ha ingresado en un periodo muy interesante: prácticamente no hay ninguna declaración pública de cualquiera de los dos gobiernos.

Hay quienes consideran que la ronda que arrancará en unos días más se ha complicado tanto por el ajuste en el calendario y otros más, por el silencio en el que han entrado tanto los presidentes como los negociadores, encabezados por Marcelo Ebrard y Jamieson Greer. La realidad es diferente. Los políticos guardan silencio para no entorpecer las negociaciones que se están dando entre los equipos técnicos, el mexicano encabezado por Luis Rosendo Gutiérrez.

Hasta el momento, se ha logrado aislar el ruido externo para concentrarse en lo verdaderamente importante, que es lograr un acuerdo que permita mantener el T-MEC en nuevas condiciones, es decir, integrando mucho más a México y Estados Unidos, eventualmente también a Canadá, gobernado por Mark Carney, frente a las demás naciones del mundo.

En este sentido, se están diseñando dos capas de comercio: con las naciones con las que se tienen no únicamente acuerdos comerciales, sino intereses geopolíticos compartidos. En un segundo nivel están las naciones con las que se tienen acuerdos comerciales y, después, el resto del mundo.

En esta última categoría hay naciones como China y las que están bajo su órbita. La posición de México y Estados Unidos ha sido buscar que haya acuerdos comerciales y que se evite, por la vía de los aranceles, que haya triangulaciones o alguna violación al comercio.

El silencio en el que ha entrado la negociación comercial sólo puede ser visto como una señal positiva y no como lo imaginan algunos que siguen creyendo que el acuerdo comercial podría desfondarse en cualquier momento.

REMATE PERDIDO

Una de las más grandes equivocaciones de Andrés Manuel López Obrador fue con el campo. Embotado de discursos de ideologías equivocadas y rebasadas por la realidad, manejó el campo mexicano hacia el desastre. Eliminó programas y métodos que habían funcionado históricamente para crear otros que fracasaron para fortalecer al campo, pero que sí le dieron control político a Morena, que hoy preside Ariadna Montiel.

La otra cara fue todavía peor. Creó a Segalmex y puso en la dirección a un viejo priista, Ignacio Ovalle, que en el menos malo de los casos es responsable de haber perdido más de 15 mil millones de pesos y vincular al gobierno mexicano con operaciones ilegales vinculadas a la dictadura venezolana de Nicolás Maduro. Por si fuera poco, la colección de errores ha generado que la dependencia de México en granos fundamentales, como maíz y sorgo, haya crecido.

REMATE ANTICIPADO

Las negociaciones entre la administración de Aeroméxico, encabezada por Andrés Conesa, y ASPA, que tiene como secretario general a Jesús Ortiz, difícilmente llegarán al estallamiento de huelga: es posible que haya una prórroga en la que, al final, se vayan acercando las posiciones. Pensar que los pilotos lograrán recuperar lo que ellos denominan pérdida de nivel de vida, estimada en 11%, en una sola revisión contractual, no es viable. También lo es que la empresa debe reconocer en sus trabajadores el esfuerzo para evitar la quiebra y compensar las grandes diferencias en condiciones laborales que hay entre quienes están en el contrato A con el B.