Regresando apenas

De cumplirse la meta de crecimiento económico estimada en la encuesta del Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez, apenas se estará regresando al promedio que se registró durante Carlos Salinas, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña. Tras seis años perdidos en materia de crecimiento, la presidenta Claudia Sheinbaum ya logró que el PIB per cápita volviera al nivel de 2018 y si se crece a 1.9 en este año, se estará recuperando el promedio de la época neoliberal.

REMATE APAGÓN

Sobre el apagón que se presentó el lunes en la península de Yucatán hay varios puntos que destacan para el Padre del Análisis Superior:

Primero, la rápida reacción del equipo de Emilia Calleja, puesto que la CFE logró recuperar el suministro en pocas horas, a pesar de lo grande que fue el apagón.

Segundo, el incidente recordó la mala gestión que tuvo Manuel Bartlett como director de CFE y la pésima política pública en materia energética que siguió Andrés Manuel López Obrador a través de Rocío Nahle, quien fue premiada por su lealtad haciéndola gobernadora de Veracruz.

Lo recordó Felipe Calderón quien escribió sobre la falta de inversión en transmisión con López Obrador. En este espacio, el PAS ha publicado que se invirtieron más de 6 mil millones de dólares en comprar las plantas de Iberdrola, pero no se aumentó la seguridad y la eficiencia en la red de transmisión que, por ley, está reservada a la CFE. Esa compra sólo sirvió para llenar los bolsillos de la empresa que preside Ignacio Sánchez Galán, para hacer discursos de populismo nacionalista, un recuerdo del priismo más autoritario.

Tiene razón Calderón, por eso la CFE ha desplazado una gran inversión para mejorar la transmisión de energía que, como lo narró el PAS, impuso la semana pasada una marca histórica en la atención a demanda eléctrica.

En su Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la CFE está ejecutando un plan de inversión que supera los 244 mil millones de pesos para ampliar y modernizar al sector eléctrico del país.

En ninguna parte del mundo se puede evitar que haya atentados o, como dijo oficialmente la CFE, actos vandálicos; lo que sí debe hacer la empresa es reaccionar con rapidez para restablecer el servicio y presentar las denuncias.

REMATE ENERGÉTICO

Luz Elena González está en el top tres de los miembros del gabinete de la presidenta Sheinbaum que mejores resultados ha entregado durante esta administración. Destacó que en este lapso se incorporaron 32 mil MW al sistema y de los cuales se creció en el uso de energías renovables de 24 a 38 por ciento. Se abrió la puerta a la inversión privada con 38 proyectos que suman una inversión superior a los 10 mil 600 millones de dólares.

Sobre Pemex puntualizó que sigue mejorando el perfil financiero de la empresa que dirige Juan Carlos Carpio, puesto que entre otras cosas ha disminuido la deuda en más de 20 mil millones de dólares, lo que claramente puede verse como la toma de una estrategia correcta. Ampliando la producción de gas y mejorando la red de gasoductos al hacer más eficiente la utilización de las plantas coquizadoras.

REMATE OPORTUNO

Justamente hoy estarán la Secretaria de Energía, Luz Elena González, y su equipo de primer nivel en los foros de infraestructura que está realizando el CCE, presidido por José Medina Mora, los cuales abrirán el espacio para que haya mayores explicaciones de lo que está sucediendo en este sector fundamental de la economía.

La primera de esta serie de reuniones del CCE fue con el titular de la SICT y resultó ser muy exitosa para que Antonio Esteva pudiera explicar lo que ha venido haciendo.

Los empresarios esperan que la reunión con González Escobar sea tan productiva como la que tuvieron con Esteva.

REMATE EXTRAÑO

Dice Enrique Inzunza que, ante el congelamiento de sus cuentas por parte de la UIF, que encabeza Omar Reyes Colmenares, el Senado le está pagando con cheque, lo cual representa una irregularidad sobre las mejores prácticas en el manejo de dinero y, especialmente, si es público.

De acuerdo con las disposiciones aplicables a todas las instituciones financieras, los cheques por más de 15 mil pesos deben tener la leyenda para abono en cuenta de beneficiario, sería atípico que no las tuvieran por cuestiones de transparencia. Si el cheque no tiene estas leyendas se pude cobrar, pero con una larga serie de controles por parte del banco que comienzan por la identificación de quien pretende cobrarlo, contactar al emisor y que el cajero tenga autorización por parte de un supervisor. Además, se tiene que tener disponibilidad de dinero en la sucursal.