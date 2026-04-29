Razón monetaria

El Banco de México está realizando una lectura casi perfecta del comportamiento de la inflación que les permite tomar decisiones eficientes y eficaces en sus decisiones de política monetaria. Los datos han demostrado que la inflación que mide el Inegi tiene sus principales presiones en precios que son altamente volátiles y en los que la política monetaria no tiene mucho efecto. Así que Banxico tiene espacio suficiente para seguir bajando la tasa de referencia, como quizá lo hará cuando anuncie su próxima decisión de política monetaria.

REMATE DEMOLEDOR

BBVA, encabezado por Eduardo Osuna, se está convirtiendo en un trabuco en el análisis económico en buena medida por las buenas gestiones de su economista jefe, Carlos Serrano. En un análisis sobre la generación de empleo formal, es decir, del registrado ante el IMSS, es demoledor, pues durante el primer trimestre de este año se desaceleró con respecto al anterior, en buena medida porque la economía está postrada. Destaca que durante ese trimestre cerraron más de 49 mil micro y pequeñas empresas. Aun cuando no lo dicen los de BBVA, el cierre de estas empresas se explica en buena medida por el aumento en los costos laborales (al salario mínimo, así como otras regulaciones) que está haciendo que muchas empresas recurran al camino de la economía informal que, de acuerdo con el Inegi, ha crecido. En lugar de entender la grave situación, Marath Bolaños, secretario del Trabajo salió con el “pero los neoliberales tenían más empleo informal”.

Esta afirmación es parcialmente cierta, puesto que la economía informal no ha llegado a los niveles que tenía en 2009 cuando representaba 59% de la Población Económicamente Activa; sin embargo, omite que por primera vez desde ese año ha crecido la economía informal. El propio Marath reconoció en la mañanera que ya supera los 30 millones de personas. Regresando al estudio del BBVA. Destacan que si bien el salario real mantiene un crecimiento moderado, la masa salarial está perdiendo impulso.

REMATE DEMOSTRADO

Si quisieran hacer una imagen de qué tan mal está la situación del turismo, Acapulco y la generación de energía no les hubiera salido tan bien con el apagón que se dio justo durante la inauguración del Tianguis Turístico. Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, puede hablar de inversiones multimillonarias, pero se fue la luz; la gobernadora, Evelyn Salgado, o la alcaldesa de Acapulco, Abelina Rodríguez, pueden hablar del renacimiento de ese puerto, pero se fue la luz. Emilia Calleja, titular de la CFE, puede hablar del mejoramiento que ha tenido la empresa y la mejoría operativa que han tenido, pero se les fue la luz. Bien haría CFE o incluso la Secretaría de Energía, encabezada por Luz Elena González, en explicar con detalle si la falla fue, como parece, del establecimiento donde se estaba haciendo la inauguración del Tianguis Turístico o mal suministro por parte del gobierno.

REMATE RATIFICADO

Los miembros de la AMIB tomaron la decisión correcta de ratificar a Álvaro García Pimentel como su presidente ejecutivo para un nuevo periodo de tres años. Este hombre ha dejado la piel, como dirían los amigos del lugar común, en favor del desarrollo del mercado de valores. Lo deseable es que en este nuevo periodo logre consolidar muchos de los planes y proyectos que han ido añejando el mercado de valores sin que hasta el momento sean la realidad que desean mucho en favor del crecimiento del país. García Pimentel decía que con la nueva Ley del Mercado de Valores vendría el boom; sin embargo, a más de un año de distancia el cambio ha sido tan pequeño que no alcanza a registrarse en el crecimiento del país.

REMATE CRECIENTE

La Federación de Cámaras de Comercio, presidida por Iván Pérez, está teniendo un crecimiento mayor al que se habría esperado, puesto que cada vez son más los actores de gobierno y dentro de la iniciativa privada que la ven como una organización seria, en la que sí hay solución a los problemas y no intentos de protagonismo o bussines como los que tratan de hacer otros.

REMATE EXPLICADO

Quienes no practican el Análisis Superior dicen que no disminuirá el precio de las gasolinas por el acuerdo que hicieron la Secretaría de Hacienda, CNBV, ABM, ASEVAL para disminuir a cero la comisión que se paga por el uso de tarjetas de crédito y débito.

Tienen razón, este convenio es entre los emisores de tarjetas y las estaciones de servicio, las cuales verán disminuido su costo operativo y podrán mantener los actuales niveles de precio y, eventualmente, disminuirlos. Además, se trata de la punta de lanza para digitalizar al país que, lamentablemente, tiene un uso excesivo de efectivo.