Primeros ajustes

Cuando la hoy presidenta Claudia Sheinbaum estaba integrando su equipo de gobierno, mucho se especuló que Edgar Amador sería miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, que muy bien gobierna Victoria Rodríguez, y que Luz Elena González ocuparía la Secretaría de Hacienda.

Entre los elementos de quienes sostenían esa versión era que González, no sólo fue secretaria de Finanzas de la CDMX, sino que la Presidenta y la hoy Secretaría de Energía tienen una muy profunda conexión desde hace dos décadas. Sin embargo, la Presidenta se decantó por Amador por dos razones: su gran capacidad para ir ajustando las finanzas públicas, una misión que ha cumplido con tanto éxito que las calificadoras han reiterado la nota de la deuda soberana. Y, su buena coordinación con el Banco de México, que está permitiendo que se sienten las bases para la recuperación económica sin dañar la soberanía del banco central, que sigue comprometido con la estabilidad de precios.

REMATE PRIORITARIO

La Presidenta encomendó a Luz Elena González el sector energético porque está convencida que el crecimiento de la economía sólo se podrá dar si este sector se recompone totalmente. Sin pelear con sombras del pasado o los problemas que sembró Andrés Manuel López Obrador, el sector energético ha sido totalmente reformado. Se estableció un nuevo marco legal y se delimitó la participación de la iniciativa privada que fue atacada y ofendida por personajes como Rocío Nahle, Manuel Bartlett y Octavio Romero.

Adicionalmente, se han abierto espacios para otras formas de explotación energética, como se demostró durante la participación en la feria de la energía que encabezó la secretaria de Energía. Hoy hay mejores condiciones para el desarrollo de este sector a las que se tuvieron durante todo el sexenio pasado y se acerque más a las necesidades del país.

Los muchísimos problemas que enfrenta Pemex con la mediocre dirección de Víctor Inmaculado Rodríguez no pueden ser atendidos desde la Secretaría de Energía, puesto que se requiere una operación día con día concentrada en los retos.

REMATE REVIVIDO

Algunos movimientos están reviviendo las especulaciones de que, ahora sí, Luz Elena González podría encaminarse hacia la Secretaría de Hacienda. No sólo porque ya se hizo el trabajo fino de que el sector energético deje de ser un lastre para la recuperación económica, sino por nombramientos como el de Jennifer Castillo como administradora general de Grandes Contribuyentes del SAT.

A las virtudes que enumeró ayer el Padre del Análisis Superior sobre Castillo o el reconocimiento que se le dio por su trabajo en los cambios a la Ley Energética, que también se mencionaron en este espacio, hay un hecho fundamental. Antonio Martínez Dagnino es identificado como una persona cercana a personajes que, sin estar en el sector público, fueron prioritarios en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Así, la llegada de Castillo es interpretada por algunos como una cabeza de playa para que la presidenta Sheinbaum tome el control total de la administración pública hacia la segunda parte de su administración. No olvide que Rafael Marín Mollinedo se quedó como el perro de las dos tortas. Dejó la ANAM supuestamente para ser candidato al gobierno de Yucatán, pero siempre se lo negó Mara Lezama y hoy tuvo que recalar en la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez.

REMATE TORTILLERO

En los últimos días ha crecido la presión de algún grupo de distribuidores de tortillas quienes buscan un incremento entre dos y cuatro pesos en el kilo. A pesar de que este líder no representa a todo el sector, como lo demuestra la reacción de otras muchas asociaciones, el gobierno a través de la Profeco, encabezada por Iván Escalante, y la Secretaría de Agricultura, representada por Julio Berdegué, aseguran que no hay razón para tal incremento.

De hecho, la presidenta Sheinbaum aseguró que el precio del maíz ha disminuido y que, por lo tanto, no habría motivo para ningún aumento; sin embargo, algunos consideran que sobre la mesa se tienen que poner otros costos vinculados como los laborales y energéticos. La posición del gobierno tiene que ver con el control de la inflación, ya que el precio de las tortillas tiene un peso muy elevado en la canasta que mide el Inegi, presidido por Graciela Márquez.

REMATE PELEONERO

Octavio de la Torre está desesperado por tener notoriedad. Ya no sólo son sus pleitos estériles con otros líderes de iniciativa privada, sino que ahora se ha lanzado en contra de la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard. En el gobierno no le harán caso.