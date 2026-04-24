Pieza de oro

El Padre del Análisis Superior recibió un par de llamadas para manifestar incredulidad sobre lo que acaba de decir en el remate de su sección en el noticiario de Imagen Televisión.

“¿Estás seguro de que Roberto Lazzeri dejará la dirección de Nafin y Bancomext para ser el embajador de México en Estados Unidos?”. Por supuesto, respondió inmediatamente el PAS un poco molesto por la duda, ya que jamás se ha equivocado, y menos en lo importante, a lo largo de 37 años consecutivos.

Toda la información que se ha publicado en este espacio, así como en sus intervenciones tanto en Imagen Televisión como Imagen Radio, está basada en un principio que es básico para el periodismo y que él define como Análisis Superior. Todo lo que dice o escribe el PAS está perfectamente corroborado, no sólo en cuanto a principios de veracidad, sino al interés público. En ningún momento entran intereses personales o filias y fobias hacia ninguna persona.

REMATE EXPLICADO

La segunda llamada fue un poco más larga. Básicamente cuestionaba dos cosas: la rapidez con la que Roberto Lazzeri habría llegado al puesto y cómo era posible a unos días de haber mencionado la presidenta Claudia Sheinbaum que él y el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, reforzarían al equipo de Marcelo Ebrard.

Mucho más allá de lo que ha publicado el PAS en este espacio, hay hechos que deben ser recordados sobre la carrera del próximo embajador de México en Estados Unidos si, como según parece, el gobierno de Donald Trump da su beneplácito. Lazzeri no sólo es un hombre educado en aquel país, sino que desarrolló una carrera importante dentro de la musicalización de películas con su empresa basada en Estados Unidos. Quizá la más popular es El club de los idealistas, que, en la anécdota, tuvo un gran reto para la música de los créditos, pero ésa es otra historia.

Durante la pandemia se reencontró con un antiguo amigo, Gabriel Yorio (en esa época, subsecretario de Hacienda), quien lo convenció de que se incorporara con él como director de Deuda Pública. Ellos habían trabajado juntos, primero, en el Gobierno de la Ciudad de México, hoy gobernado por Clara Brugada; de hecho, Lazzeri comenzó como pasante en el equipo del hoy funcionario del BID. Cuando Rogelio Ramírez de la O nombró a Maricarmen Bonilla, hoy subsecretaria de Hacienda, como directora de Crédito Público, Lazzeri, muy apoyado por Yorio, se convirtió en coordinador de asesores del secretario de Hacienda.

REMATE SOLICITADO

Cuando terminó el gobierno pasado, Roberto Lazzeri tenía todo listo para retomar su carrera dentro de la música en Estados Unidos y su proyecto familiar. Aunque no es un tema que le guste comentar al PAS, en este caso hará una excepción: cuando Lazzeri conoció a su pareja, que es estadunidense, ella era funcionaria de la embajada de Estados Unidos en México y ella regresó a su país en el cambio de gobierno. De hecho, él mantuvo todas sus pertenencias en una bodega en San Diego, puesto que tenía muy claro que regresaría a Estados Unidos.

Así que cuando la presidenta Claudia Sheinbaum le invitó para que se hiciera cargo de la dirección de Nacional Financiera y Bancomext, Lazzeri dejó muy claro que su proyecto de vida pasaba por regresar a EU. La Presidenta, que lo conoció en el Gobierno de la CDMX, le pidió que reestructurara los dos principales bancos de desarrollo, que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador estuvieron totalmente abandonados con la presencia de Luis Antonio Ramírez Pineda, quien trató de usarlos como trampolín de una carrera política que no va hacia ningún lado.

Lazzeri tomó el cargo con la convicción de hacer algo muy importante para el país y lo logró. Reconstruyó la relación con los trabajadores, quienes habían sido muy maltratados, orientó correctamente los bancos para lo que llegó a denominar los bancos del Plan México. Lo hizo con excelencia, puesto que recuperó la esencia de los bancos de desarrollo como un facilitador de las operaciones de la banca privada agrupada en la ABM, presidida por Emilio Romano.

Adicionalmente, reactivó el llamado Fondo de Fondos, que es una pieza fundamental para que se pueda impulsar el crecimiento económico, uno de los más grandes pendientes de esta administración.

REMATE PROSPECTIVO

Roberto Lazzeri difícilmente podría estar mejor calificado para ser el embajador de México en Estados Unidos en la coyuntura de la negociación del T-MEC. Es un hombre que conoce y es conocido en aquel país, especialmente en los sectores que tienen que ver con las inversiones y la nueva tecnología. Tiene contactos de primer nivel dentro del gobierno de Estados Unidos y entiende perfectamente las necesidades del país.