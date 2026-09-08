El secretario de Hacienda, Edgar Amador, presentará hoy el Paquete Económico para el año próximo en un clima que buscan complicar los intereses de algunos políticos de Morena, tal y como lo señaló oportunamente el Padre del Análisis Superior.

Llama la atención que la posición de la iniciativa privada, a través de la Coparmex, que preside Juan José Sierra, no sea de confrontación, sino de sugerir que haya una mejor redistribución del gasto para fomentar el crecimiento.

Mientras que ellos están en una posición proactiva, hay legisladores en el partido que preside Ariadna Montiel que están en una posición que parecería propia de políticos de oposición, quienes, por cierto, se han mantenido mesurados en sus críticas en espera de conocer finalmente el paquete.

El presupuesto que presentará Amador tiene algunas características fundamentales, entre las que destaca buscar seguir con la consolidación fiscal sin poner en riesgo el incipiente crecimiento de la economía. Es claro que en este paquete no habrá nuevos impuestos, ya que es una promesa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto no quiere decir que no se registrarán ajustes en las tablas tarifarias.

La finalidad del Paquete Económico será mantener la estabilidad económica, de tal manera que no se ponga en riesgo el grado de inversión. En los últimos días, algunos han corrido la versión de que hay una gran debilidad en las finanzas públicas y hasta dicen que los bonos mexicanos cotizan como los de países que no tienen grado de inversión.

La realidad es que Amador presentará un paquete que debería ser calificado como de consolidación, en el cual los peores enemigos no serán las calificadoras, sino miembros de Morena que están buscando mejorar sus posiciones.

REMATE CAMBIADO

Quizá ha llegado el momento de que la presidenta Claudia Sheinbaum regrese al SAT el control sobre la ANAM. Es monumental la diferencia de resultados y comportamientos entre los equipos de Antonio Martínez Dagnino y la agencia que hoy encabeza Héctor Alonso Romero.

La historia de la ANAM parecería estar condenada a la duda y la sospecha. Rafael Marín Mollinedo, quien tuvo un buen arranque en materia de recaudación, se fue perdiendo por su proclividad a tener colaboradores que resultaron con historiales muy dudosos. Lo malo es que ha seguido esta práctica en su intento por ser candidato al gobierno de Quintana Roo por parte de Morena. No importa que diga que aún no hay campaña y quién sabe cuántas cosas más,cuando sus cercanos tienen vínculos muy dudosos.

El nuevo titular de la ANAM se está rodeando de personas que, por decir lo menos, no generan confianza. Por principio de cuentas, se cuestiona que Darío Eugenio Reyes Villagómez haya sido nombrado director general de Modernización, Equipamiento e Infraestructura Aduanera.

Este hombre aparece como representante legal de Planet Solutions en un contrato que firmó el C5 de la CDMX, gobernada por Clara Brugada, por 484 millones de pesos, lo cual lo haría incompatible con el cargo en la ANAM.

También hay señalamientos en contra de Juan Carlos Rico Báez, administrador de Modernización Aduanera 2, a quien se le acusa de pedir “comisiones” para agilizar trámites y destrabar pagos que deberían ser rutinarios para la institución.

A diferencia del excelente trabajo que está haciendo el SAT y que, como ayer adelantó la presidenta Claudia Sheinbaum, permitirá que no haya aumento de impuestos, resulta que en la ANAM la situación es cada vez más compleja.

REMATE REGALADO

Octavio Romero es uno de los pocos “recomendados” de Andrés Manuel López Obrador que sigue causando daño en este sexenio. Este hombre, que es uno de los iconos de 90% lealtad y 10% capacidad, está teniendo los peores resultados en el Infonavit que los que tuvo en Pemex.

Aprovechado la ambición de Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco, logró quitarle el poder tanto a sindicatos y patrones, dentro del organismo tripartito, para convertirlo en algo así como su patio de juegos, donde han crecido las denuncias de opacidad y la cartera vencida, puesto que se hace con un manejo político y no económico.

REMATE EDUCATIVO

Que una empresa salga del índice de la BMV o de cualquier otro índice no significa que esté en decadencia o que esté a punto de quebrar. El que la bolsa que preside Marcos Martínez saque a una empresa o S&P lo haga con otra como sucedió con Nike, que preside Elliott Hill, sólo explica que hay emisoras que representan mejor el comportamiento total del mercado. Las caídas que registran cuando son excluidas del índice tienen que ver con que algunos inversionistas institucionales sólo pueden invertir en emisoras ligadas a un índice. Usted verá cómo esas acciones retoman su nivel.