No tan rápido

Aun cuando la revisión del T-MEC se mantiene con gran intensidad entre los equipos de México y EU, encabezados por Marcelo Ebrard y Howard Lutnick, respectivamente, al grado de que en estos momentos hay negociaciones, todas las señales indican que no concluirá este mes y podría cerrarse hasta después de las elecciones. Si bien es cierto que hace unos días el embajador de México en EU, Roberto Lazzeri, dio entrevistas asegurando que el cierre era inminente para colgarse la medalla de una negociación en la que no ha estado muy involucrado, incluso en la Secretaría de Economía se consideraba que podría lograrse el cierre en esas fechas, hoy las señales han cambiado.

REMATE INTERNACIONAL

Hay aspectos internacionales que inciden. El gobierno de Canadá, encabezado por Mark Carney, está buscando un mejor trato por el gobierno de Donald Trump haciendo guiños a la Unión Europea, encabezada por Ursula von der Leyen, para integrarse al organismo, lo que despertó la furia de Trump que amenazó con los más elevados aranceles de la historia. El gobierno de Canadá dice que están listos para llegar a un acuerdo, pero que debe darse con mejores maneras. Además, están las elecciones de medio término en EU que están llegando en uno de los peores momentos de la economía: elevados precios del petróleo con una trayectoria fiscal insostenible, puesto que ya tienen un déficit de 6% con una inflación superior a 3.4 por ciento. El discurso se agotó con la difuminación de promesas de crecimiento económico y prosperidad, por lo que se esperan acciones que busquen recuperar a una base de votantes decepcionada por la mala situación general de la economía.

REMATE PUNTUAL

La negociación entre México y EU para lograr un acuerdo comercial mantiene una gran intensidad. El equipo negociador que lleva el subsecretario Luis Rosendo Gutiérrez, encabezado por Ebrard, está tratando de concluir una negociación que está llegando a los momentos más complejos, puesto que ahora sí ya se están cerrando los temas.

De hecho, es de esperarse que el gobierno de Trump esté poniendo sobre la mesa temas que no necesariamente tienen que ver con la negociación comercial, pero que tampoco están vinculados a temas de seguridad, ya que se han mantenido por separado y en los que el secretario de SPC federal, Omar García Harfuch, y el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, mantienen una gran dinámica a pesar de la presión que ejerce el presidente de EU en ese tema.

Si bien es cierto que el T-MEC no podría estar concluido este mes, sino hasta después de las elecciones de noviembre, en EU se pueden inferir algunos puntos en los que sí es posible alcanzar acuerdos en algunos temas. Es evidente que el equipo negociador de EU está aumentando presión en las reglas de origen, donde la disputa está entre lo hecho en EU y lo fabricado en América del Norte, considerando que Canadá se mantenga dentro del acuerdo. Así que es necesario ir teniendo en cuenta cuáles son los temas que deberán despejarse pronto. De entrada, podría esperarse un acuerdo que resuelva el tema de la regla 232 que implica al sector automotriz y de aluminio. Es un hecho que este acuerdo será fundamental para el desarrollo de una gran cantidad de empresas vinculadas a Concamin, presidida por Alejandro Malagón, y en particular para la INA, que preside Francisco González, así como para la Canalum, que preside Julio César Martínez. Si alguien está esperando que desaparezcan las revisiones anuales, se trata de una esperanza vana. El tema que ha negociado desde el principio el equipo de la Secretaría de Economía es lograr que no sea una revisión global, sino que sólo se trate de asuntos puntuales.

REMATE UNICORNIO

No hace mucho había quienes estaban obsesionados con los que llamaban unicornios mexicanos por colgarse de la tendencia internacional. Querían encontrar uno como si fueran una versión periodística de Agnes. Dos llamaban más su atención: Kavak y Nu. La empresa que preside Carlos García Ottati demostró que no eran mucho más que la conocida agencia de compra y venta de vehículos usados, y el banco de David Vélez está descubriendo por la vía dolorosa que no es lo mismo Brasil que México y que la mercadotecnia no supera los hechos concretos. Los periodistas que tenían la misma ilusión que la hija más pequeña de Gru en Minions ahora están ocupados en buscar otras fantasías.

REMATE VIVIENDA

Más allá del patrimonio inexplicable de Octavio Romero está el hecho de que el Infonavit se ha deteriorado de manera escandalosa durante la gestión de este hombre. Es verdaderamente grave el deterioro financiero que ha tenido, no sólo en el llamado periodo neoliberal, sino también ante la gestión que tuvo Carlos Martínez durante el sexenio pasado.