De acuerdo con los especialistas consultados por el Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez, no es un buen momento para invertir: se equivocan. A pesar de las muy fuertes presiones internacionales por el cambio de paradigma en la economía mundial y la presión de gasto que dejó Andrés Manuel López Obrador, lo cierto es que las finanzas públicas han sido mantenidas en orden por la Secretaría de Hacienda, encabezada por Edgar Amador. En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum se han sentado las bases para el despegue de la inversión en infraestructura y muchos de los miedos sobre el Poder Judicial se deberán disipar pronto.

REMATE PAPISTA

Desde hace algún tiempo, ASPA, que tiene como secretario general a Jesús Ortiz Álvarez, han asumido la defensa de todos los pilotos, no importando si están agremiados a su organización sindical o no. El Padre del Análisis Superior le ha informado de las quejas de ASPA al uso de pilotos extranjeros cuando Viva y Volaris, dirigidas por Juan Carlos Zuazua y Enrique Beltranena, respectivamente, han arrendado aviones. Han puesto en su vitrina de éxitos que la SICT, que lleva Antonio Esteva, les habría garantizado que se respetaría la ley en cuanto a la contratación de pilotos.

Ayer mismo, el PAS le decía que a la Comisión Nacional Antimonopolio, presidida por María Marván, cada vez encuentra menos motivos para no autorizar la creación del nuevo grupo aeronáutico que, sin lugar a ninguna duda, mejoraría las condiciones para los usuarios de las líneas aéreas nacionales, especialmente con mayores servicios y mejores precios.

ASPA —no directamente su secretario general ni sus voceros autorizados— opina que la CNA no debería autorizar la creación de la controladora Más Vuelos y que debe seguir manteniendo las dos marcas porque les preocupan las condiciones laborales de los pilotos. Aquí es necesario hacer puntualizaciones. Los pilotos de Volaris y Viva están afiliados al STIA, que tiene como secretario general a Jorge Romo. Estos trabajadores han decidido libremente estar agrupados en esa organización sindical, no debe olvidarse que, de acuerdo con las leyes que lleva la Secretaría del Trabajo, encabezada por Marath Bolaños, tienen libre afiliación.

ASPA debería respetar la decisión de los pilotos de Viva y Volaris de ser representados por el STIA, quienes aseguran que la alianza no dañará las actuales condiciones laborales, al contrario, el crecimiento en las rutas y frecuencias redundará en mayores oportunidades de trabajo y remuneraciones para los agremiados al sindicato que lleva Romo. La posición de ASPA, que podría resumirse en que “son más papistas que el papa”, abre una puerta preocupante: el sindicato que lleva Ortiz Álvarez pretende descarrilar la fusión de Viva y Volaris por así convenir a los intereses de Aeroméxico, dirigida por Andrés Conesa, pues intuyen que la línea bandera de México tendrá una más sólida competencia en el mercado nacional.

REMATE VISTOSO

El Padre del Análisis Superior conversó en su programa de Imagen Radio con la directora de Multiva sobre la colocación de 300 millones de dólares. Lo más relevante para Tamara Caballero no únicamente fue que el banco adquirió más fortaleza para concentrarse en operaciones de infraestructura dentro del Plan México, que son el corazón de este banco, sino para tener una imagen muy clara de cómo es visto el banco en los mercados. Queda claro que se mostraron en un espejo y les gustó mucho lo que vieron.

REMATE RECONOCIDO

El banquero más atractivo en México es el director de HSBC México, Jorge Arce, lo que es reconocido internacionalmente en una muy buena medida por la forma en la que ha logrado reorientar la operación del banco que preside José Antonio Meade. Sin embargo, es importante no sólo destacar la labor de mentor que ha tenido sobre otros directivos bancarios y su gran capacidad para tender puentes con autoridades, sino con empresarios y cámaras industriales.

REMATE INJUSTO

Es un tanto absurdo que la Canifarma, presidida por Guy Jean Savoir, esté poniendo tantos obstáculos a un tema que ha negociado con ellos el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, lo que está llegando a un punto de quiebre en este momento con la licitación más grande de medicinas e insumos para la salud.

Clark tiene un interés legítimo en que los usuarios del sector salud sepan que las medicinas son un derecho por el que no deben pagar. La discusión se centra en cómo poner esa leyenda en las cajas y que tengan el escudo nacional, lo que ya fue autorizado por la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez. Prácticamente se ha dado un año para que las cajas tengan esa leyenda y que, mientras tanto, se les aplique una calcomanía. En una parte de la discusión que parecería bizantina, los de la Canifarma quieren poner un código QR que, en realidad, disminuye la visibilidad del mensaje que se pretende enviar para que malos servidores del sector salud no vendan la medicina que debe ser gratis.