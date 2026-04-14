Jugando con fuego

Hay una tendencia entre ciertos líderes de iniciativa privada en México que ha permeado en algunos círculos de opinión, que no sólo daña a los implicados, sino a la interlocución que deben tener con el gobierno: supuestos vínculos de algunos de ellos con el crimen organizado. En la irresponsabilidad y obsesión por el poder, han llegado a decir que en el CCE, presidido por José Medina Mora, hay delincuentes que se ostentan como líderes de la IP. En días pasados se revivieron fotografías de Francisco Cervantes con Raúl Rocha Cantú y a partir de ahí hubo quienes especularon que el expresidente del CCE le había abierto la puerta a este hombre para expandir sus operaciones. De entrada, habría que destacar que Rocha Cantú hizo esfuerzos denodados por acercarse a círculos de poder y generar la imagen de que se trata de un hombre impoluto y, merecedor de reconocimientos.

Operativamente no tuvo ninguna relevancia en el CCE y aparece la pregunta. ¿Quién está interesado en dañar la reputación de un hombre que ahora encabeza un grupo de empresarios en el que participa Carlos Slim, presidente de Grupo Carso? Atenidos al principio de la navaja de Ockham atrás de estos ataques estaría Octavio de la Torre, quien no ha entendido que su expulsión del CCE fue una decisión de la asamblea. Tan es así, que con la actual presidencia del CCE sigue fuera y no así la Concanaco, a pesar de que han cambiado todos los presidentes de la asamblea del CCE.

REMATE AÑADIDO

Octavio de la Torre sostiene una guerra abierta en contra de Francisco Cervantes y otros líderes de la iniciativa privada, a quienes no pudo sumar a su proyecto de crear una organización empresarial muy cercana al gobierno, con todos los beneficios que eso representa. En esta feria de acusaciones sin pruebas se ha vinculado a otros líderes locales de comerciantes como Guillermo Romero e Iván Pérez, a quienes se ha señalado de tener vínculos con organizaciones criminales.

En ambos casos, todo apunta a que De la Torre ha decidido cruzar una nueva frontera y romper cualquier código entre representantes de iniciativa privada. El rebote podría venir al cuestionar por qué De la Torre dejó de un día para otro su despacho aduanal en Ciudad Juárez e irse a vivir a Mérida. Las acusaciones en contra de Romero, Pérez y algunos otros, tienen que ver con la creación de la Fecomex, que está llamado a ser un interlocutor entre el comercio organizado y el gobierno. Mientras que pertenecer a Concanaco es obligatorio para las cámaras de comercio, no así para una federación privada y eso les da una gran autoridad moral y de representación. Esa podría ser gran parte de la molestia para De la Torre. De hecho, esta federación, presidida por Pérez, ha despertado gran interés entre otras agrupaciones, quienes ven que a partir de este paraguas sí podrían tener la interlocución correcta con el gobierno.

REMATE espaldarazo

La aprobación de todo el paquete de leyes energéticas de una manera oportuna y bien le ha dado a Jennifer Krystel Castillo la titularidad de la Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC) del SAT. Este es un gran espaldarazo de la presidenta Sheinbaum a la secretaria de Energía, Luz Elena González, por su trabajo.

REMATE FANTASMA

La detención por cuestiones migratorias de Rafael Zaga Tawil reabre un caso verdaderamente enredado que involucra tanto al Infonavit durante la gestión de David Penchyna, como decisiones cuestionables de Andrés Manuel López Obrador y el exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Mucho más allá del presunto fraude al organismo tripartito, que hoy dirige Octavio Romero, están las imputaciones del ahora detenido en Estados Unidos y la aparición de un supuesto acuerdo de oportunidad con personas que no tenían nada que ver y que derivaron en la entrega de un cheque por dos mil millones de pesos que fue presentado en la conferencia de prensa del expresidente por parte del ahora embajador de México en el Reino Unido. Este cheque propició la renuncia de Jaime Cárdenas García al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y dejó claro que esta operación era totalmente irregular. La detención de Zaga Tawil abre una rendija para que se aclare uno de los temas más turbios del gobierno de López Obrador.

REMATE GANDALLA

La alianza que plantean VivaAerobús y Volaris, de Juan Carlos Zuazua y Enrique Beltranena, está poniendo nerviosos a algunos que temen perder su posición de privilegio y/o su posición como grupo aeroportuario. Es irrelevante si le gusta a los directivos de Aeroméxico, de Andrés Conesa, o a OMA, dirigido por Ricardo Dueñas, sino si beneficiará a los usuarios del transporte aéreo.

REMATE ABUSADO

El titular de Semovi de la CDMX, Héctor Ulises García, está tratando de matar víbora en viernes. Veremos.