Los interesados

El proyecto de alianza entre Viva Aerobus y Volaris, evidentemente, no tiene por qué gustarle a sus competidores, tampoco a los grupos aeroportuarios o a ciertos espectadores interesados en la aviación. Si Aeroméxico, dirigido por Andrés Conesa, no está de acuerdo, es su asunto. Tendrán que esforzarse más para seguir siendo la línea aérea bandera en la aviación de México y consolidar su nicho de mercado que, dicho sea de paso, no es precisamente el mismo que plantean los aliados de Más Vuelos. Si grupos aeroportuarios como OMA, dirigido por Ricardo Dueñas, o cualquier otro no están de acuerdo, es su asunto. Ellos deberán comprender que, justamente, la alianza es para mejorar la posición competitiva de las líneas de aviación al mejorar su poder de negociación y logística, que deben estar al servicio de los clientes. A quienes debe gustarles, primero, es a los accionistas de las empresas que encabezan Juan Carlos Zuazua y Enrique Beltranena. Eso ya sucedió porque encuentran cuál es la razón de crear una controladora que tenga dos líneas aéreas. Básicamente, se trata de fortalecer la capacidad financiera en un negocio que es muy masivo en el uso de capital, mejora sustancialmente la posibilidad de lograr mejores acuerdos en la compra y renta de equipos, administración de slots y orientación de los mercados. Es falso que la alianza se haya planteado por supuesta debilidad financiera de Volaris o que sea un paso previo para que se dé una fusión. Se tratará, en todo caso, de una controladora de dos líneas aéreas, como ocurre en el caso de Aeroméxico y Connect, que forman parte de Grupo Aeroméxico.

REMATE CONFIRMADO

Se confirmó la mentira de Pemex, dirigido por Víctor Rodríguez. El derrame en el golfo de México fue de un ducto y no de un barco. Este hombre, que ahora se dice engañado por sus colaboradores, inventó una larga serie de mentiras con la complicidad de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle.

REMATE COMPETITIVO

A quienes también debe gustarles es a los miembros de la Comisión Nacional Antimonopolio, presidida por Andrea Marván. Esta dependencia realizará su análisis basado, no en el interés de las empresas implicadas, sino en qué resulta mejor para la aviación y, en particular, para los usuarios. Tradicionalmente se ha pensado que la participación de mercado debe ser el punto central en una decisión de competencia, pero no es así. La prioridad es determinar cómo se puede lograr que los servicios se incrementen a mejores precios y eso sólo se logra a través de la competencia. Si disminuye el número de participantes en el mercado, tiende a disminuir la competencia. En el caso de la alianza entre Viva Aerobus y Volaris, que será presidida por el legendario Roberto Alcántara, bajo la marca de Más Vuelos, no disminuirá el número de frecuencias porque la alianza tiene su corazón en lo que podría denominarse como “la parte de atrás”, es decir, en los procedimientos que son necesarios para que se pueda ofrecer el servicio a los clientes en mejores términos de calidad y precio.

REMATE ENCONTRADO

¿Quién o quiénes están atrás de las andanadas que durante las últimas tres semanas se han lanzado en contra de Marcelo Ebrard? Quizá piensan en la próxima elección, cuando deberían concentrarse en la renegociación del T-MEC, donde, por cierto, la Secretaría de Economía lo está haciendo tan bien, que la semana próxima estará en México el encargado de comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer.

REMATE TRISTE

La muerte siempre llega en mal momento, pero difícilmente hubiera sido peor la coincidencia de que fallece Alejandro Burillo y de que la mayoría de los mexicanos perderán el acceso a los partidos de la Selección Mexicana de Futbol. Mientras Burillo estuvo al frente del futbol mexicano, jamás perdió de vista que la selección es mucho más que un equipo de deportes, es un motivo de orgullo y cohesión nacional, tristemente, ese tiempo ya se perdió. Resulta que la Concacaf firmó un acuerdo con Netflix, que en México comandan Ted Sarandos y Greg Peters, para que los partidos de la selección, y los otros de la confederación, sólo sean transmitidos a través de streaming. Se hace a un lado la tradición de que el futbol sea visto en la televisión abierta sin que, hasta el momento, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que preside Norma Solano Rodríguez, establezca una posición para proteger el derecho de la mayoría de los mexicanos.

REMATE GANDALLA

Inti Muñoz, secretario de Vivienda de la CDMX, no sólo quiere poner un tope a las rentas en la ciudad, sino que los inquilinos denuncien a los dueños de las viviendas. Así, Clara Brugada piensa promover la inversión.