El comunicador Alejandro Rodríguez acuñó el término chairofagia, que define perfectamente lo que está sucediendo en algunos círculos del gobierno de Claudia Sheinbaum. Facciones enfrentadas entre los que tienen lealtad a la administración y hacia Andrés Manuel López Obrador.

Lo que algunos podrían definir como “fuego amigo” y otros como “guerra civil” se está transformando en uno de los principales retos para la presente administración y que podría descarrillar su marcha. Dos casos: primero, el grupo que desde el sexenio pasado manejó la comunicación lanzó una fuerte campaña en contra de Marcelo Ebrard porque su hijo vivió unos meses en la embajada de México en el Reino Unido, llegando al extremo de que algunos de sus voceros sugirieron que debería dejar el cargo. Esas mismas voces justificaron que el hijo de López Obrador también usara como vivienda esa embajada y que, incluso, la embajadora Josefa González Blanco le cargara públicamente la maleta.

REMATE MENTIROSO

Los mismos comunicadores al servicio de Andrés Manuel López Obrador y personas que le deben toda su carrera, como Rocío Nahle, fueron fundamentales para agravar el manejo del derrame de petróleo en el golfo de México. Ese caso podría utilizarse como libro de estudio de mala comunicación y mentiras en las que hubo quienes trataron de dañar a la presidenta Claudia Sheinbaum.

No únicamente el director de Pemex le mintió a la jefa del Ejecutivo y la orilló a que, por lo menos en dos ocasiones, expresara inexactitudes, y a que el gobierno tenga que proteger a personas como Víctor Rodríguez y cesar a funcionarios menores. El aparato de comunicación que organizó Andrés Manuel López Obrador difundió mentiras sobre el derrame en el golfo de México, puesto que incluso llegaron al extremo de negar su existencia o poner pretextos increíbles.

Algunos fueron verdaderamente inverosímiles, como un barco fantasma que, según la gobernadora de Veracruz, fue contratado desde tiempos del expresidente Enrique Peña o que era falsa la información que había difundido Greenpeace sobre el tamaño del derrame. Fueron tan graves las mentiras que la Presidenta tomará acciones en los próximos días.

REMATE INTERCAMBIADO

Pronto se hará oficial la salida de Vidal Llerenas como subsecretario de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, y su lugar será ocupado por Ximena Escobedo. Llerenas irá al IMPI en sustitución de Santiago Nieto, quien parece obsesionado en ser candidato de Morena al gobierno de Querétaro donde, dicho sea de paso, tiene muy pocas posibilidades de ganar.

Lo único que podría separar al PAN de repetir en esa entidad es que procesen mal la campaña en la que los punteros son el senador Agustín Dorantes y el presidente municipal de la capital de ese estado, Felipe Fernando Macías. Lo que Kuri debe garantizar es que la decisión no rompa la unidad en uno de los pocos bastiones del PAN.

Preparando su campaña, Nieto decidió romper los acuerdos que tenía con algunos comerciantes sobre los derechos que se pagan a la Sociedad de Autores y Compositores de México, que preside Martín Urieta. Diversos comerciantes acusan a Nieto de estar cometiendo extorsiones para obtener beneficios que le servirían en su campaña para ser gobernador de Querétaro. Sin embargo, habrá que esperar para ver si los implicados presentan denuncias o sólo se quedan en el nivel de queja privada.

REMATE FORTALECIDO

Por algunas de esas cosas que sólo se pueden explicar en términos políticos, Ximena Escobedo inició el sexenio como jefa de Oficina de la Secretaría de Economía, pero su función era mucho más cercana a una subsecretaria. Gran parte de los programas regionales de promoción a pymes, integración de cadenas comerciales y lo que tiene que ver con la economía interior están bajo la férula del equipo de Escobedo, por lo que resulta lógico que ella ocupe la subsecretaría del ramo.

Este ajuste en el equipo de Marcelo Ebrard le permitirá, si cabe, fortalecer aún más la coordinación que se tiene en la Secretaría de Economía, particularmente con la subsecretaría que encabeza Luis Rosendo Gutiérrez, que es crucial en la renegociación del T-MEC y la relación con el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump.

REMATE CORRECTO

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, está tomando las acciones correctas para evitar malas prácticas en la gestión gubernamental. El fin de semana se informó que sancionó a dos personas por comportamientos indebidos en contra de una residente médica. Más allá del hecho puntual, debe destacarse que esta instancia del gobierno está comprometida no sólo con evitar una práctica común, pero indebida en el sector salud, sino la intención de mejorar al gobierno.