Guerra fría

Quizá en algún momento Octavio Romero imaginó que el Infonavit era la ínsula Barataria que le dio Andrés Manuel López Obrador como la que Alonso Quijano le prometió a Sancho Panza.

Usó la megalomanía de algunos líderes de iniciativa privada para limitar las representaciones reales de trabajadores y patrones, tanto en los órganos de dirección como en la asamblea del instituto que debería seguir siendo tripartita en la realidad y no únicamente de nombre.

La manera en la que Romero está conduciendo al Infonavit está generando crecientes tensiones entre los representes, tanto de patrones como de trabajadores, las cuales están siendo enarboladas por el presidente de Coparmex.

Si bien hay malestar de todos los líderes, lo cierto es que Juan José Sierra es el único que está defendiendo con respeto, pero de frente, el patrimonio de los trabajadores.

REMATE INÚTIL

La presidencia de la ABM, que lleva Emilio Romano, está haciendo una campaña que es tan mala como inútil sobre qué es la organización gremial que evidentemente ha caído muy mal entre muchos de los comunicadores bancarios, quienes no entienden bien a bien por qué, si hay tanto talento en el Comité de Comunicación, hacen estas cosas.

Las campañas del gremio, dirigidas por Regina García Cuéllar, intentan acercarse a la población diciendo qué no son y para qué no funcionan con un lenguaje antiguo y demasiado largo. Los comunicadores que han conversado sobre el tema con el Padre del Análisis Superior terminan sus críticas diciendo que es un capricho de la actual presidencia, que está muy preocupada por ser querida y no por atender los temas fundamentales del sector.

Quien les hizo creer que se tenían que acercar a la sociedad a través de esa mala campaña es el primero que debería saber que la ABM es una organización gremial y que está para servir a sus afiliados, no al pueblo de México. La relación con los clientes la tienen directamente las instituciones y, en la inmensa mayoría de los casos, lo hacen con excelencia.

REMATE EXPLICADO

Muy bien por el equipo del secretario de Hacienda, Edgar Amador, por emitir un comunicado en el cual explican el decreto para dificultar el lavado de dinero a través del sistema financiero. Como lo precisó en esta columna el PAS ayer, se trata de que todo el sistema financiero cumpla con la misma normatividad que tienen los bancos respecto a quienes realizan actividades que están determinadas como vulnerables.

Como es muy fácil imaginarse, durante el fin de semana aparecieron quienes viven viendo conspiraciones donde realmente no existen, trataron de implicar quién sabe qué intentos de control por parte del gobierno.

REMATE FORMAL

El IMSS, dirigido por Zoé Robledo, informó que durante julio se perdieron 19 mil 550 empleos formales, que equivalen a una disminución de 0.1%. En términos anuales, los trabajadores con seguridad social han crecido 1.5 por ciento. El salario base de cotización se ubicó en 673.90 pesos que, de acuerdo con el instituto, es el más alto de la historia.

REMATE RIDÍCULO

Uno de esos que tienen ganas de convertirse en influencer financiero decidió criticar a quienes entrevistamos a la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, porque no la “cuestionamos” y, en su opinión, parecen monólogos.

El PAS responde porque, sin faltar una sola ocasión, ha entrevistado a los gobernadores del Banco de México desde el periodo de Alejandro Díaz de León y con la actual gobernadora en cada decisión de política monetaria. Como sabría el influencer si hubiera tomado algún curso básico de periodismo, hay diferencia entre entrevista, charla y debate.

En cuanto a que se debe “cuestionar” a la gobernadora ¿sobre qué? La Junta de Gobierno del Banco de México ha hecho un espléndido trabajo al cumplir con su obligación constitucional de procurar la estabilidad de precios.

Al último dato del Inegi, que preside Graciela Márquez, la inflación anual es de 3.12%, dentro de la meta autoimpuesta y uno de los niveles más bajos desde 2013. Durante la pandemia y el rompimiento de las cadenas de suministro, la Junta de Gobierno del Banco de México tomó decisiones de política monetaria que impidieron que la inflación saliera de control.

Es importante recordar a los que se venden como expertos que la Ley del Banco de México establece que el gobernador/a es vocero de la Junta de Gobierno que toma decisiones por mayoría.

Este órgano de control no sólo está integrado por Rodríguez Ceja, sino por las aportaciones de los subgobernadores Jonathan Heath, quien es quien más veces no ha estado de acuerdo con la mayoría de sus pares, Galia Borja, que está por terminar su periodo, Omar Mejía y José Gabriel Cuadra.