Diciendo y haciendo

Una de las virtudes del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum es que no hace muchos discursos, pero sí toma muchas acciones. Las mayores tensiones comerciales con el gobierno de Estados Unidos tienen que ver con el acero y el aluminio, puesto que es uno de los muy pocos rubros en los que el gobierno de Donald Trump tiene aranceles en contra de México, que, gracias a los buenos oficios de Marcelo Ebrard, no han hecho metástasis en otros sectores de la economía. El gobierno de Trump demostró que tenía razón cuando decía que estaba entrando acero y aluminio de países con los que no tienen acuerdo comercial a través de México.

El gobierno de Donald Trump estableció hace unos días cuáles serían las condiciones para disminuir el arancel a la mitad. Entre ellas, que era necesario que se comprometieran a crecer dentro de la región de América del Norte.

Así que el gobierno tomó la decisión de impulsar la producción mexicana de acero y aluminio a través de diversas acciones, como las facilidades que da la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, para que participen con mayor facilidad en licitaciones, además del programa de la Secretaría de Economía para convertir a México en un país acerero. Uno de los caminos más inteligentes para la recuperación económica es aterrizar una política industrial que recupere sectores económicos que fueron quedándose en el olvido.

REMATE INTELIGENTE

Luis Rosendo Gutiérrez está por ir a Canadá para ver de frente a sus contrapartes del gobierno de aquel país. Es muy importante, entre otras cosas, porque existe una posibilidad creciente de que el acuerdo comercial deje de ser trilateral.

REMATE COMÚN

Una de las críticas que siempre puede hacerse a los analistas financieros es que tienden a actuar como manada o, como dicen algunos, son procíclicos. Si el consenso del mercado está de buenas, parece que hay una competencia para ver quién es el más optimista. Ese movimiento es mucho más claro cuando es en el terreno negativo. Todos tratan de ser el más catastrofista, ya que eso les garantiza algo de notoriedad.

Hay una corriente, sin fundamentos, según la cual el Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez, está perdiendo credibilidad. Otros aluden a una mala política de comunicación de la Junta de Gobierno, integrada por Rodríguez, Galia Borja, Jonathan Heath, José Gabriel Cuadra y Omar Mejía. Se trata de una opinión infundada, en el mejor de los casos. La Junta de Gobierno ha dejado claro en todo momento cuál es su expectativa de tasas y de convergencia en la inflación. Como pocas veces en la historia, queda claro el sentido de las decisiones de política monetaria por la lectura del comunicado de prensa, las minutas y las presentaciones públicas de la gobernadora, que, además, es la vocera de la Junta de Gobierno.

Un gran ejemplo puede verse entre la lectura de la minuta de la más reciente junta, su comunicado y la presentación que tuvo en el Congreso la gobernadora, quien reiteró que en su próxima decisión buscarán una nueva disminución y, a partir de ahí, hacer una pausa. Los analistas que critican al instituto central hablan sobre el repunte de la inflación sin considerar que se encuentra en el promedio que ha tenido desde que el instituto central se autoimpuso la meta de 3% más un intervalo de uno por ciento.

REMATE EXPLICADO

El PAS le informó ayer sobre el apagón que se dio durante la inauguración del Tianguis Turístico en Acapulco y le comentó sobre la mala imagen que daba hacia el puerto que gobierna Abelina López, el estado que encabeza Evelyn Salgado y hasta para la CFE, dirigida por Emilia Calleja. Hoy, es necesario añadir que quienes realmente quedaron mal fueron los de Mundo Imperial. La empresa propiedad de Juan Antonio Hernández fue la responsable del fallo de sus sistemas y no la CFE. De hecho, una de las pruebas de que el error vino por parte de la empresa cuyo CEO es Seyed Rezvani es que sólo se cortó la iluminación, no el audio, por lo que continuaron con la inauguración tras un tropiezo de sólo algunos minutos.

REMATE VENTA

Citi anunció el cierre de la venta de 22.6% del total de 24% previamente anunciado de su participación accionaria en Grupo Financiero Banamex a varios inversionistas institucionales destacados y family offices. Los inversionistas en estas operaciones anunciadas en febrero pasado han recibido las autorizaciones requeridas del regulador de competencia mexicano y se han cumplido todas las condiciones de cierre. Se espera que la venta de la participación del 1.4% restante se complete en los próximos meses. Una vez que ocurra el cierre de 24% comprometido, sumado a la adquisición de la participación accionaria de 25% de Fernando Chico Pardo, como el accionista de referencia, Citi habrá vendido 49% del total de acciones de Banamex.