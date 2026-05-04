Desplazamiento ilegal

Siempre Alfre y Coco

Ayer se realizó una rodada de bicicletas y patines desde el Zócalo de la CDMX hacia el Estadio Banorte, para la inauguración de la ciclovía en la calzada de Tlalpan. En la invitación se decía que darían 200 pesos de saldo para utilizar cuando arranque el servicio de Lime en la capital.

En el texto podía leerse: “planazo más paseo más dinero gratis. Literal no veo fallas”; sin embargo, sí tiene fallas y podría terminar en una explosión de problemas para la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Atrás y en la sombra está Héctor Ulises García Nieto, quien está usando su cargo como secretario de Movilidad de la Ciudad de México como llave para desarrollar actividades que le reporten ganancias personales.

¿Se acuerda cuando García Nieto trató de quedarse con el programa de licencias de la CDMX para, supuestamente, tener dinero para hacer obras? Brugada tuvo que intervenir para dejar claro que la recaudación y el financiamiento del programa de obras corresponde a la Secretaría de Finanzas.

El resultado es que el equipo de Juan Pablo de Botton ha tenido tanto éxito en el programa de licencias, especialmente las permanentes, que han consolidado un programa de fortalecimiento de los ingresos propios de la capital que se han invertido a través de un fondo mixto, totalmente transparente.

REMATE ROBADO

Héctor Ulises García Nieto pretende quedarse para su grupo el programa de bicicletas y patines de la CDMX, desplazando al actual operador BKT Bici pública, encabezado por José Balbuena. Como se recordará, el primer operador fue Clear Channel, que tuvo algunos problemas porque no había interconexión con el resto de la red de transporte público y, además, la gente podía dejar las bicicletas en cualquier parte, lo que dañaba la operación y la confiabilidad del sistema.

El actual operador resolvió ese problema haciendo que estuviera garantizada la salida del transporte público a las bicicletas, y de regreso, mediante el establecimiento de una suerte de estaciones de entrada y salida.

El sistema operado por BKT no sólo ha disminuido ese problema (en México el robo de estos medios de transporte ronda 12% mientras que en el mundo supera ligeramente 2%), sino que ha disminuido sustancialmente el subsidio que requiere por parte de la CDMX, gobernada por Clara Brugada.

REMATE ENVIDIOSO

Lejos de querer expandir el éxito de Ecobici con BKT, de José Balbuena, el titular de la Semovi capitalina, Héctor Ulises García Nieto, está tratando de desplazarlos y convertir a Lime, que tiene como CEO mundial a Wayne Ting, en el operador de todo el sistema en la CDMX.

En este momento el PAS no se detendrá en consideraciones sobre cómo ha actuado esta empresa en el resto del mundo, pero sí planteará que el modelo es similar al que operó con muchos problemas Clear Channel y un asunto que es mucho más grave. Esta empresa está anunciando que están por comenzar a trabajar en la CDMX y ya hasta están regalando saldo cuando no hay un procedimiento legal para que se conviertan en operador dentro de la capital del país.

No hay ninguna base de licitación para abrir una nueva ruta de Ecobici en la capital del país. Es obligación del gobierno de Clara Brugada actuar con base en ley, cuidando el patrimonio de los capitalinos y abrir el procedimiento para obtener las mejores condiciones. A pesar de no contar con una base jurídica clara, Héctor Ulises García Nieto tiene bodegas llenas de bicicletas y patines verdes, con los que realizó la rodada de ayer, cuando en realidad no tiene base legal para hacerlo. La estrategia que ha seguido el titular de Semovi ha sido banear a BKT. No sólo no los invita a participar en ninguna clase de reunión (a la rodada de ayer únicamente) y, en los hechos, arrastra totalmente los pies en cualquier trámite que intentan hacer Balbuena y su equipo para causarles problemas técnicos de operación.

REMATE ATENTO

Clara Brugada tiene un estilo como gobernadora de la CDMX de permitir a sus funcionarios amplios márgenes de libertad para que tomen las mejores decisiones; sin embargo, parecería que algunos, como Héctor Ulises García Nieto, creen que eso es una licencia para hacer lo que quieran.

En buena medida se ha logrado contener al titular de Semovi a través de funcionarios como Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas de la capital, quienes tienen una gran ascendencia en el gobierno, no sólo por sus credenciales morales, sino por el gran trabajo que han venido realizando. En el caso de Ecobici es fundamental que la gobernadora de la CDMX intervenga para poner orden y competencia en favor de los habitantes de la capital, no permitiendo que gente como el titular de Semovi usen al servicio público como su patio de juegos.