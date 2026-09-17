Datodependiente

No cometa el error de creer que la próxima decisión de política monetaria de la Junta de Gobierno del Banco de México, gobernada por Victoria Rodríguez, estará directamente influida por la determinación de la Fed, encabezada por Kevin Warsh, de incrementar la tasa de referencia.

La decisión que tomó por unanimidad de los 12 miembros fue la reacción correcta a las fuertes presiones inflacionarias que está teniendo el gobierno de Donald Trump y, como diría un gran analista, el comunicado en su parte final deja claro que se mantendrá la autonomía del banco central.

Todo esto podría generar un espejismo para sacar conclusiones sobre lo que decidirán el 24 la gobernadora, Jonathan Heath, Galia Borja, Omar Mejía y José Gabriel Cuadra.

Sin embargo, será mucho más relevante el dato que dará a conocer el Inegi , presidido por Graciela Márquez, ese mismo día sobre el IGAE. Si es cercano a 1.0%, Banxico muy posiblemente no recortará la tasa de referencia. Pero si el número es menor a 0.5%, como espera la mayoría de los analistas, entonces la decisión será una disminución de un cuarto de punto en la tasa de referencia.

REMATE EDUCATIVO

Es claro que las redes sociales no están benditas como dijo Andrés Manuel López Obrador ni son fuentes confiables de información, puesto que están llenas de influencers que están dispuestos a decir cualquier cosa con tal de aumentar su número de seguidores.

El PAS considera que es inútil pedirle a la gente que utiliza con fines electorales, de ventas o cualquier otro las redes; sin embargo, siempre preocupado por los consumidores plantea tres estrategias que deben seguir para distinguir si se trata de información o un simple comentario al aire.

Primero. Los montos no necesariamente implican que haya ilegalidad. Mucho más allá si es un buen manejo de los recursos públicos que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, pague más de 800 mil pesos a un conferencista, lo verdaderamente importante es determinar las razones por las cuales se pagaron más de 20 millones de pesos en la organización de un festival que incluyó cantantes de ópera, Dj. Sin embargo, la crítica se concentró en la contratación de Diego Ruzzarin porque es notorio frente a ciertos sectores. En este caso se perdió cuál era el fondo en un aspecto meramente emocional.

REMATE ENLISTADO

Segundo. López Obrador era muy afecto a crear listas que con gran facilidad se confundían en la opinión pública con acusaciones ante tribunales.

Cuando el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum inició seriamente el combate al robo de combustible, hubo quienes quisieron hacer listas que muchos confundieron con acusaciones formales ante tribunales.

En el llamado huachicol fiscal que no es otra cosa que el contrabando de combustible y que implicó a muy altos funcionarios del gobierno de López Obrador se soltaron irresponsablemente listas de empresas que posiblemente hubieran podido participar en este tipo de ilícitos. El PAS le contó sobre los problemas reputacionales que enfrentó Petrolíferos Lobo porque apareció en la misma lista donde se denunció a la empresa de la que Ernesto Ruffo era accionista.

Las empresas viven en muchos sentidos de su reputación, por lo que la creación y difusión de estas listas no debe confundirse con acusaciones y mucho menos con la comisión de un delito. Se tiene que esperar antes de poner la letra escarlata a quien sea.

REMATE NOMINATIVO

La Biblia dice que los hijos no pagarán por los pecados de los padres ni los padres por los de los hijos tanto en Ezequiel como en el Deuteronomio, sino que serán sus propias acciones. Este precepto también debería extenderse a quienes tienen que pagar por tener parientes o por lo menos apellidos equivocados. En redes sociales es común que los ataques políticos se concentren en parientes de quienes no son afectos a ellos. Hay muchísimos ejemplos de parientes quienes son acosados únicamente por sus relaciones familiares.

Un ejemplo que llama la atención por burdo: Una mujer relacionada familiarmente con los dueños y operadores de Tortillas de Harina abandonó a un perro. Si pregunta en Durango muchos le dirán que fue la empresa la que abandonó el perro. El PAS tomó ese ejemplo para no entrar en muchos de las altas esferas políticas o económicas del país.

REMATE CORRECTO

Alessandra Rojo de la Vega firmó un convenio con la Canieti, que preside Rafa Sánchez, para retirar los cables que ya no están en uso dentro de la delegación Cuauhtémoc en una medida organizada entre la autoridad y las empresas que mejorará la seguridad y hasta la vista de quienes viven y visitan la demarcación.