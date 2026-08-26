Concentración

Muy interesante la estrategia que están siguiendo Marcelo Ebrard, Luis Rosendo Gutiérrez y su equipo de la Secretaría de Economía en torno a la renegociación del T-MEC, en el marco de la disputa comercial entre EUy Canadá. No están esperando a que se dé la reunión programada para el mes próximo, sino que están haciendo presencia ante los funcionarios del gobierno de Donald Trump para mantener la posición privilegiada que ha tenido México.

La visión del equipo negociador mexicano es que el presidente de Estados Unidos y el gobierno de Mark Carney encontrarán un punto de acuerdo en las próximas semanas, puesto que, más allá de lo que ambos países han definido como guerra, la integración de las economías de América del Norte hace que sea muy difícil suspender un acuerdo que beneficia a toda la región.

La estimación del gobierno es que llegarán a un acuerdo a finales de septiembre o principios de octubre; sin embargo, se trata de una negociación muy complicada en la que México ha optado por una estrategia de apertura y diálogo.

REMATE COJO

Muy pronto se sabrá si el Padre del Análisis Superior tenía razón cuando escribió en este espacio que esta presidencia de la ABM, encomendada a Emilio Romano, hablaba de la digitalización de la economía o sólo lo hacía para quedar bien.

Uno de los últimos pretextos que les quedaba era la regulación del Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez, la cual está prácticamente lista y fuerza a las instituciones de crédito a que no cobren por dar estos servicios.

Ayer mismo, la subsecretaria de Hacienda, Maricarmen Bonilla, hacía un nuevo llamado a la digitalización en el menor tiempo posible. La utilidad es vista no sólo por el gobierno, sino por los usuarios de la banca, pero a la mayoría de los bancos no les conviene que la digitalización se dé en los términos que plantea el gobierno de Claudia Sheinbaum.

El PAS ha sostenido que esta presidencia de la ABM se ha dedicado a decir que están a favor de la digitalización de la economía, pero que en el fondo no quieren que les cueste un solo peso de sus grandes ganancias. De hecho, hay miembros de la ABM que están buscando cómo mantener la utilidad ante las medidas del Banco de México y la Secretaría de Hacienda, incluso tomando medidas que van justamente en contra de la digitalización de la economía. En la estrategia de la presidencia que lleva Romano, a través de Regina García Cuéllar, hacen foros de poca trascendencia sobre inclusión financiera y la utilización de IA, en lugar de entender que el sistema financiero es mucho más grande de lo que pueden ver desde su burbuja. En pocos días se sabrá si realmente Romano cumplirá su promesa de que la banca en su conjunto apoyará la digitalización de la economía.

REMATE PREOCUPANTE

De acuerdo con el Inegi, presidido por Graciela Márquez, sigue creciendo la informalidad laboral , que ya llega a 55.1% de la PEA. Marath Bolaños, secretario del Trabajo, no puede seguir minimizando el problema. La salida correcta no es la de un político que se compara con la informalidad que se vivió en el sexenio del presidente Vicente Fox, que rondaba 59.0% de la PEA. Desde López Obrador, ya con Bolaños como secretario del Trabajo, la informalidad laboral ha crecido.

De acuerdo con los expertos, el aumento al salario mínimo, que prácticamente ya lo equiparó con el salario medio de la economía, es un factor que influye de una gran manera, puesto que lejos de promover mejores condiciones para los trabajadores, está haciendo que cada vez sean más los que tienen trabajo sin acceso directo al IMSS, Infonavit y a un fondo de pensiones privado. Adicionalmente está el bajo crecimiento de la economía. Ayer mismo el PAS destacaba que ciertamente había señales de recuperación y que es cada vez más probable que la economía crezca a una tasa de 1.4% y que es inferior a 2.4% que hubo durante las administraciones calificadas como neoliberales.

REMATE RECONOCIDO

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco CDMX, fue reconocido por la secretaria de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, Luz María Rodríguez, con la escultura del águila republicana como reconocimiento a su trayectoria como líder empresarial.

REMATE SEGURO

Uno de los indicadores más claros para saber si un país no puede pagar su deuda es el CDS (Credit Default Swap), que refleja cuánto cuesta asegurarse en el mercado contra ese riesgo. Mientras más bajo es el CDS, menor es la percepción de riesgo del mercado. Desde octubre de 2024, el CDS soberano de México a cinco años bajó de 120 a 80 puntos base; es decir, hoy cuesta menos cubrirse contra un eventual incumplimiento de México. En el caso de Pemex, la reducción es todavía más marcada: pasó de 460 a 222 puntos base, menos de la mitad del nivel que tenía al inicio de la administración.