Argumentando opiniones

Si bien la columna es un género híbrido entre la opinión y la información, no sería necesario fundamentar la columna que el Padre del Análisis Superior publicó acerca del decreto presidencial en materia de transparencia, pero ante las críticas de algunos radicales, aquí están los elementos racionales que fundamentaron esa entrega. Lo que publicó la presidenta Claudia Sheinbaum en el DOF es un paso adelante para transparentar la función del gobierno. Para lograr el éxito depende, en buena medida, de las acciones que tome la Secretaría Anticorrupción, encabezada por Raquel Buenrostro.

Sobre las contrataciones públicas, así como de la CFE y de Pemex, ya tenían la obligación de presentarlas en la Plataforma Nacional de Transparencia, el cambio es que ya no será trimestralmente, sino de manera mensual. De esta manera, las personas no tendrán que esperar tres meses, sino uno, para que se actualicen los registros de contrataciones públicas ni tendrán que hacer solicitudes de información. En el caso de las empresas estatales que dirigen Juan Carlos Carpio y Emilia Calleja hay un cambio fundamental, ya que en el régimen que se creó en la década de los ochenta se les trataba como empresas privadas, por lo que no se les consideraba sujetos obligados a cumplir la Ley de Transparencia.

Durante mucho tiempo fue muy difícil conocer la información detallada de Pemex y de la CFE, mediante este decreto deberán publicar los estados financieros, así como los informes que rinden a las autoridades nacionales y extranjeras.

Muchas veces se demostraba que la calidad de la información que, por ejemplo, presentaba Pemex en México, era sustancialmente menor a la que presentaban ante la SEC de Estados Unidos. Adicionalmente, están obligados a publicar las actas del Consejo de Administración, en las que decidan creación, fusión o escisión de empresas; los datos del gobierno corporativo, identificando al personal que integra el consejo de administración y su dirección general, y cuáles son sus políticas, lineamientos o procedimientos para su operación, vigilancia y seguimiento a sus resultados operativos. En este apartado se deben incluir sus políticas de recursos humanos, remuneraciones y austeridad. Pone un énfasis muy particular en el seguimiento a los contratos que firmen, tanto a nivel nacional como en el extranjero.

REMATE EMPRESARIAL

Lo publicado por la presidenta Claudia Sheinbaum busca que se conozca con todo detalle la situación tanto de Pemex como de la CFE. Durante mucho tiempo, la sociedad debía caminar por una gran cantidad de vericuetos para conocer la información financiera, contable y operativa de esas empresas… En la mayoría de las ocasiones, sin éxito. Si bien el asunto se agravó durante el periodo de López Obrador, ha sido un mito que estas empresas son de los mexicanos. Quizá estaban más cerca de la verdad quienes decían que eran cajas chicas del gobierno en turno. Serviría como ejemplo recordar que, en su momento, el Inai, que era presidido por Adrián Alcalá, ordenó a Pemex que diera a conocer la información sobre la venta de petróleo a Cuba y la respuesta de la petrolera, que dirigía Víctor Rodríguez, fue que no la encontraban. Un pretexto que era muy común, pero que se acaba con este decreto, ya que se dota a la Secretaría Anticorrupción de los elementos para evitar que se le esconda la información al pueblo.

REMATE CONTEXTUALIZADO

Como lo ha señalado el PAS, el nombramiento de Raquel Buenrostro como secretaria Anticorrupción no sólo fue un cambio de nombre, sino de estructura institucional para poder conocer de una mejor manera lo que se hace con los recursos de todos. Hasta donde vamos en materia de transparencia, la desaparición del Inai no está siendo una pérdida para la sociedad, como se temió en un primer momento. La manera en que ha asumido la transparencia la Secretaría Anticorrupción es, a no dudar, una evolución en la materia.

REMATE ADVERTIDO

El arranque de operaciones formales de NU como banco, dirigido por Armando Herrera, es el despertar de un espejismo. Tener una gran cantidad de cuentas resulta muy fácil si se entregan como si fueran folletos de taquería, lo relevante será darle seguimiento a su gobierno corporativo y el cumplimiento de sus obligaciones ante la CNBV, presidida por Ángel Contreras, así como el manejo de su cartera. Es importante saber qué tan independientes pueden llegar a ser de NU Brasil. La empresa de David Vélez tuvo suficiente visión para aprovechar el boleto dorado que recibieron en el país sudamericano, que de ninguna manera se replicará en México.

REMATE ANTICIPADO

Por más que la actual presidencia de la ABM presuma que todo estará listo para la digitalización de la economía cuando el Banxico, gobernado por Victoria Rodríguez, tenga la regulación, no descarte que buscarán pretextos al no cumplir con ésta.