Anticipándose

Hoy se conocerá la decisión de política monetaria de la Junta de Gobierno del Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez. Con todo el riesgo que esto supone, el Padre del Análisis Superior anticipa que se mantendrá sin cambio. Lo más relevante será estar pendiente, tanto del comunicado de política monetaria como de las declaraciones que hará la gobernadora para que los participantes del mercado puedan tener una guía sobre las tendencias de la política monetaria la inflación y el crecimiento económico.

REMATE CUIDADOSO

José Merino, director de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, está realizando un trabajo fundamental para modernizar al país, sin embargo, hay quienes parecerían no compartir su ideario. En Capufe, encabezado por Carlos Arceo, hay motivos para sospechar que requiere la revisión del órgano interno de control, pero también de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, de Raquel Buenrostro. La subdirectora de Tecnologías de la Información, Nayeli Ángeles Zúñiga, adjudicó el año pasado un contrato de poco más de 168 millones de pesos a Cúbica Tecnología para el mantenimiento de fibra óptica que está siendo observado por el OIC, que también procesa otra queja por el mantenimiento de los equipos de peaje y telepeaje. Más allá de estas investigaciones también se debe especial atención sobre Daniel Pérez González. El esposo de Zúñiga que usa como tarjeta de presentación su cercanía con Merino. Pérez González es fundador de UMAMI, una empresa que tiene registrado un contrato con la ANAM, dirigida por Héctor Alonso Gutiérrez, por 551 mdp para inspección no intrusiva. Antes trabajó en el C5 de la CDMX.

REMATE CORRECTO

La Secretaría de Economía, de Marcelo Ebrard, recordó que el programa que tiene con Visa, dirigida por Francisco Valdivia, ya logró un millón de micro y pequeñas empresas habilitadas para realizar cobros digitales. Destacaron que este programa ha permitido que suban 68% sus ventas, con un ticket promedio de 450 pesos. Mientras que hay algunos de los miembros de la ABM, presidida por Emilio Romano, quienes todavía están viendo cómo arrastran los pies por cuidar su reporte trimestral, hay algunos otros que están activos en la digitalización de la economía. Algunos como Nu, de David Vélez, apuestan a que la digitalización de la economía es dar crédito a cualquier persona a cambio de cobrarles un CAT que no se veía desde finales del siglo pasado, en una práctica que algunos ven depredadora del mercado, puesto que no parecerían estar buscando relaciones de corto plazo, sino amortizar sus inversiones masivas. Banco Plata, de Neri Tollardo, está tomando una actitud más prudente para consolidarse como un banco relevante. Klar, dirigida en México por Stefan Moller, está siguiendo pasos similares, pero concentrándose sólo en algunos sectores cautivos.

Quienes están apostando casi todo a los pagos digitales son los de Mercado Pago, dirigidos por Pedro Rivas. Sin ningún requisito y con muy poco dinero el microempresario puede hacerse de una terminal para hacer cobros digitales.

REMATE COMPLICADO

La revisión contractual entre Aeroméxico, dirigida por Andrés Conesa, y ASPA, que tiene como secretario general a Jesús Ortiz, se está complicando. La empresa dice que su oferta está alienada con las recientes revisiones contractuales realizadas en el país. Piden que se tome en cuenta el esfuerzo considerable frente a las condiciones económicas globales y la situación de la propia industria. El sindicato sostiene que están dispuestos y abiertos al diálogo, pero que el ofrecimiento de la empresa no es suficiente para presentarlo a sus mil 700 miembros. Ellos sostienen que la empresa les debe hacer una propuesta para recuperar la caída de 11% de su poder adquisitivo, así como mejorar su calidad de vida, prestaciones y previsión social. Aseguran los sindicalizados que la pelota está en el terreno de la empresa.

REMATE ARREPENTIDO

Guillermo Ortiz Martínez cometió un error al criticar con argumentos muy debatibles el trabajo de Hacienda, de Edgar Amador. No sólo se hace una comparación de gestiones, sino que recordó su intento fallido de hacerse del control de Grupo Financiero Banorte, presidido por Carlos Hank González, cuando él era sólo un empleado. Si lo hizo fue por medir el clima para un eventual regreso a la vida pública... pues ya conoce la respuesta. Para corroborar su intento de llamar la atención, Ortiz publicó una réplica donde trata de personalizar su intento por llamar la atención.

REMATE RESPONSABLE

Juan Francisco Vera fue quien inventó el mega decomiso en la planta de SIMSA, de los hermanos Nessim y Salomón Issa Tafich. Ya fue removido de la delegación de la FGR en Guanajuato. Sin embargo, falta determinar cuánto del combustible era legal y cuánto no, más allá del montaje.