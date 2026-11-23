Entre quienes están interesados en seguir al Banco de México ha surgido una especie de secta que, como dice el refrán, son más papistas que el Papa. Desde su punto de vista, la política monetaria es rehén de los intereses de la Secretaría de Hacienda y que los cinco miembros de la Junta de Gobierno sirven, de una manera casi fantástica, a los intereses de Edgar Amador, cualesquiera que sean ellos.

Algunos creen que la Secretaría de Hacienda “usa” al Banco de México como herramienta para disminuir el costo de la deuda como porcentaje del PIB y, otros suponen que la política monetaria pierde credibilidad con cada decisión que toman, puesto que según ellos la inflación está fuera de control.

Los más radicales, los menos inteligentes, imaginan que las decisiones de política monetaria deben ser espejo de la FED, encabezada por Kevin Warsh, como si las condiciones económicas de ambos países fueran idénticas.

Otra de las aberraciones comunes es imaginar que la Junta de Gobierno debe mantener algún objetivo de tipo de cambio y entre más bajo mejor. La mejor explicación es que no han superado los traumas que les dejaron los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo. Desde hace más de 35 años el tipo de cambio opera libremente y sólo es relevante para la Junta de Gobierno del Banco de México si sus variaciones inciden negativamente en la inflación. En cuanto a la volatilidad, la responsabilidad corresponde a la Comisión de Cambios, la cual está integrada por el secretario de Hacienda, la gobernadora de Banxico y dos miembros de la Junta de Gobierno.

Estos grupos que creen saber más que los miembros de la Junta de Gobierno descalifican a Victoria Rodríguez, Omar Mejía y Gabriel Cuadra, acusándolos lo mismo de incapaces como de acomodaticios. A Galia Borja la conciben como miembro de una minoría. Su héroe es Jonathan Heath y lamentan su partida como si fuera la muerte del último samurái.

Los groupies de Heath siempre han estado embelesados por sus publicaciones y sus posiciones públicas, que poco o nada tienen que ver con la posición de la Junta de Gobierno del Banco de México, pero que les encanta a quienes son más papistas que el Papa. ¿Lo seguirán con el mismo fervor cuando ya no sea miembro de la Junta de Gobierno?

REMATE DOCUMENTADO

El grupo de los más papistas que el Papa creen que la inflación está fuera de control porque no se ha logrado cumplir con la meta puntual de 3%. El último dato del Inegi, presidido por Graciela Márquez Colín, es que el crecimiento de la inflación se encuentra en 3.8% anual, es decir, totalmente dentro de la meta del instituto central.

Lo que omiten es que desde 2013 cuando Banxico se autoimpuso la meta de inflación, determinó un rango de tolerancia. Mucho más allá, muy pocas veces se ha cumplido la meta y, de hecho, el promedio de ese periodo está ligeramente arriba de 4%. Estos mismos grupos suelen opinar algo como que la Junta de Gobierno del Banco de México subestima el riesgo de la inflación y vuelven a poner como si fuera un argumento el crecimiento de los precios en Estados Unidos y la manera en que lo enfrenta la FED. No existe correlación, pero en sus mentes la imaginan.

REMATE ESPECULADO

En la secta de los más papistas que el Papa están muy preocupados no sólo por el fin del periodo de Jonathan Heath como subgobernador de Banco de México, sino también por quién ocupará este cargo. Algunos ya hasta decretaron que será Maricarmen Bonilla, la subsecretaria de Hacienda, y otros más que Edgar Amador tomará ese cargo de subgobernador para luego presidir la Junta de Gobierno. Un doble play de la imaginación. Suponen, de manera equivocada, que la presidenta Claudia Sheinbaum no está contenta con el trabajo del secretario de Hacienda y que le dará esa salida con honores, pero lo pondrá en el Banco de México. Por decir lo menos, exótico razonamiento.

Mucho más allá de que Bonilla tiene capacidad sobrada para ser subgobernadora de Banco de México, su labor en la Secretaría de Hacienda es fundamental para la consolidación fiscal que bien encabeza Amador. Quienes la dan por hecha cometen un error grave. Aseguran que por las leyes de equidad le toca ese lugar necesariamente a una mujer. Independientemente que en la ley del Banxico no hay un apartado que hable de ese punto, quede quien quede en la Junta se mantendrá la proporción de dos y tres de cualquier género, así que no deberá sorprender la postulación de la Presidenta.

REMATE COMPLACIENTE

Además de Maricarmen Bonilla, hay otras grandes opciones de entre las cuales se elegirá al nuevo miembro de la Junta de Gobierno, hay que considerar otras posibilidades como que Alejandrina Salcedo dejará su puesto en el BIS para regresar a la Junta de Gobierno. De entre los hombres hay grandes perfiles como Rodrigo Mariscal o Aldo Heffner. Será un perfil totalmente cercano al banco.