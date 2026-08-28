Las mujeres en la lucha

La plataforma “Mujeres en la Lucha” empodera a mujeres y niñas a través del legado cultural de la lucha libre mexicana, promueve la formación, el acompañamiento y la proyección profesional de mujeres relacionadas con el deporte.

Crear programas de capacitación, encuentros, iniciativas comunitarias y alianzas con instituciones y marcas, así como dar visibilidad a historias de mujeres que representan valores como el esfuerzo, la disciplina, resiliencia y valentía.

La tendencia actual es positiva, la lucha libre femenil en México vive uno de sus momentos de mayor reconocimiento nacional e internacional, debido en gran parte a las acciones que las mismas luchadoras han emprendido en diversos eventos en los que Gala Lutteroth Kochen, es parte central por su activa participación en foros del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), moderando paneles sobre mujeres destacadas dentro y fuera del deporte y dedicados al liderazgo y empoderamiento femenino.

Balbina Clasing, promotora, comunicadora y exdirectora de relaciones institucionales del CMLL promueve la plataforma “Mujeres en la Lucha”, como inspiración para situar a las mujeres luchadoras en una mejor posición para fortalecer su desarrollo, visibilidad profesional y cultural, para lograr acotar las diferencias actuales en oportunidades, salarios y tiempos de exposición respecto a las principales estrellas masculinas.

La lucha libre es uno de los espectáculos más importantes de nuestro país, que nos identifica como mexicanos en todo el mundo. Pocos saben que las mujeres comenzaron a luchar profesionalmente en 1935, 12 años antes de conquistar el derecho al voto.

Toda mujer tiene en común el ser una luchadora; con esta plataforma las luchadoras mexicanas contribuyen al desarrollo, visibilidad y liderazgo dentro y fuera del universo de la lucha libre mexicana; crean oportunidades de formación, acompañamiento y proyección para luchadoras y profesionales del deporte, mediante programas de empoderamiento, capacitación en habilidades personales y competitivas, iniciativas comunitarias, experiencias formativas de convivencia y aprendizaje.

Ampliamente conocido es el alto nivel y popularidad de la lucha libre en México. Hoy en día, las luchadoras tienen gran protagonismo en las carteleras, su participación en combates y funciones de alto perfil complementan la programación, ganando más visibilidad en la lucha libre mexicana, debido en gran medida al impulso del CMLL a sus divisiones femeniles, con la programación de más campeonatos, eventos estelares, y la difusión y presencia en plataformas digitales.

Las luchadoras mexicanas tienen presencia internacional y compiten o colaboran en empresas extranjeras, lo que aumenta su exposición global, abriendo nuevas oportunidades y a la vez les ha permitido el reconocimiento internacional, al lograr incursionar por sus participaciones en diferentes rankings internacionales.

La iniciativa enmarca tres ejes de acción:

• Academia de talento.

• Comunidad.

• Proyecto legado.

El talento abre puertas, pero la independencia económica abre posibilidades y, esta iniciativa integra también otras disciplinas como son el judo, boxeo, taekwondo, lucha olímpica y artes marciales, entre otras. Súmate por una gran causa.