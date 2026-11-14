Hoy quiero dedicar estas líneas a un gran equipo. Uno de ésos que no necesariamente se planean, sino que se forman en el camino, entre jornadas largas, noticias de última hora, retos inesperados y muchas ganas de hacer bien las cosas.

Hace tres años algunos de ellos me recibieron de brazos abiertos, los demás nos fuimos sumando. Aunque expectantes, los percibí convencidos de que teníamos mucho por aprender, por avanzar para lograr captar la atención del público ahora con un estilo distinto. Se mostraron receptivos y dispuestos en todo momento.

Desde entonces hemos construido una dinámica propia. Claro, con los cambios diarios habituales de un programa informativo, así es la noticia.

En televisión nacional, los noticieros son pocos. Y las mujeres que tenemos la oportunidad de encabezar uno somos todavía menos.

De acuerdo con cifras del Inegi, en México hay más de 44 mil personas trabajando como periodistas o locutores. Por su parte, Data México, de la Secretaría de Economía, registra alrededor de 25 mil 700 personas en la categoría de periodistas y redactores. De ellas, apenas 28% son mujeres.

Los números dimensionan una realidad, pero también una responsabilidad. Porque tener un micrófono y una cámara encendida frente a una audiencia nacional no es solamente un privilegio profesional: es un compromiso cotidiano. La confianza del público no se da por sentada. La calificación más importante siempre nos la otorga el televidente día tras día con su preferencia, con su sintonía.

En este contexto, les comparto que hace unos días estaba a punto de subir a un escenario para participar en un encuentro con funcionarios públicos y especialistas del sector financiero del país. Segundos antes recibí una notificación en el teléfono: habíamos ganado el Premio PRODU 2026 a mejor noticiero vespertino.

Los Premios PRODU reconocen la excelencia, la creatividad y la calidad de la industria audiovisual en español y portugués a nivel global. Recibir una distinción así es motivo de una enorme emoción. Enterarte que el programa que encabezas, y en el que tantas personas entregan diariamente su talento y su tiempo, ha sido reconocido, genera una sensación difícil de describir. Las palabras no alcanzan.

Cada integrante de Imagen Noticias de la tarde deja una parte de su vida en esos 60 minutos que llegan a los hogares. Detrás de cada emisión hay un equipo de redactores, jefe de información y de redacción, productores, equipos de gráficos y postproducción, titulares de secciones, staff, maquillistas y peinadoras. Hay historias personales, desvelos, decisiones, talento y compromiso.

También hay directivos, jerarcas que confiaron en este proyecto y en quienes sumamos esfuerzos para hacerlo posible. Personas que nos dieron la oportunidad y la responsabilidad de contar historias todos los días.

El reconocimiento es de todos. Porque detrás de lo que vemos en pantalla hay decenas de manos, voces e ideas que trabajan para que cada minuto tenga sentido. Un noticiero se construye con confianza, con disciplina y con la convicción de que siempre se puede hacer mejor.

Al final, seguiremos enfrentando nuevos retos. Mañana habrá otras noticias, otras urgencias y nuevas historias que contar. Y volveremos a empezar. Con la misma responsabilidad, con la misma pasión y, sobre todo, seguros del gran equipo que hemos formado.

A todos, felicidades y gracias. El reconocimiento lleva sus nombres.