Presidenta Claudia Sheinbaum: una máquina de hacer cosas, y de hacerlas bien

Por Dunia Ludlow Deloya*

La presidenta Claudia Sheinbaum rindió su Segundo Informe de Gobierno. Para mí no es sólo un momento para hacer balance de lo alcanzado por el país. También es inevitable recordar que he tenido el privilegio de trabajar con ella desde 2018.

Desde entonces aprendí algo que sus equipos conocemos bien: la doctora es una verdadera máquina de hacer cosas.

Pero hay algo todavía más importante: no se trata sólo de hacer mucho, sino de hacerlo bien, con método, seguimiento y resultados. Trabajar con ella implica exigencia. Te obliga a estudiar, conocer los problemas, regresar al territorio, revisar los números y dar lo mejor de ti porque cada tarea forma parte de un proyecto mucho más grande.

Lo viví al encabezar la Autoridad del Centro Histórico. La instrucción nunca fue maquillar unas cuantas calles para que se vieran “bonitas”. La visión era recuperar integralmente el corazón de nuestra ciudad, incluidas zonas históricamente olvidadas del Polígono B, donde vive la gente.

Después, desde la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, confirmé otra característica de su forma de gobernar: los problemas difíciles no se evaden, se coordinan y se resuelven; como ocurrió con la reducción de alrededor de 28% del comercio en vía pública en el Centro Histórico o con la liberación de vialidades emblemáticas como el Eje 1, mediante diálogo y concertación.

Hoy esa misma manera de gobernar está puesta al servicio de todo México.

Los homicidios dolosos se redujeron 51% entre septiembre de 2024 y julio de 2026. Vivienda para el Bienestar tiene una meta de 1.8 millones de nuevas viviendas y busca beneficiar, mediante distintas acciones, a 12 millones de familias. Tan sólo este año, la inversión social destinada a Pensiones y Programas para el Bienestar alcanza un billón de pesos.

Y dentro de esa recuperación de lo público me corresponde una tarea que me entusiasma especialmente: el renacimiento de SUPERISSSTE.

Una institución que perdió tiendas, presencia y capacidad de cumplir su función social está volviendo a crecer. Al cierre de junio, las ventas mensuales crecieron más de 230%; se han abierto y recuperado tiendas, ampliado el catálogo, incorporado productos perecederos y llevado el SuperMóvil a comunidades y centros de trabajo.

Pero recuperar SUPERISSSTE no significa solamente vender más.

Significa ayudar a que una familia encuentre una canasta básica a precio justo; que con la Tarjeta del Bienestar obtenga descuentos de hasta 10% en miles de productos; y abrir los anaqueles de una institución pública a productores locales, cooperativas, micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas.

Ese es el círculo virtuoso del Bienestar que impulsa nuestra Presidenta: mejores ingresos, precios justos, empresas nacionales que crecen, más empleos y un Estado que vuelve a cumplir una función social.

Después de casi ocho años de trabajar en distintas responsabilidades dentro de un proyecto encabezado por Claudia Sheinbaum, sigo sintiendo el mismo orgullo y la misma responsabilidad.

Porque trabajar con alguien que todos los días demuestra que se puede hacer más, hacerlo mejor y hacerlo pensando en la gente, te obliga a preguntarte cada mañana qué más puedes aportar.

El informe confirmó, con datos y resultados, algo que quienes hemos trabajado con ella conocemos desde hace años: es una Presidenta que trabaja, exige, escucha, da seguimiento y nunca se conforma con administrar lo que existe cuando sabe que puede transformarlo.

*Directora de SUPERISSSTE

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