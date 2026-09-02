Claudia Sheinbaum: 2 años de prosperidad compartida

El pasado 1 de septiembre de 2026, a casi dos años de haber asumido la Presidencia de la República y con la certeza de encabezar la transformación del país en favor del bienestar del Pueblo de México, Claudia Sheinbaum Pardo rindió su Segundo Informe de Gobierno en el Patio de Honor de Palacio Nacional.

El mensaje recalcó el papel de la austeridad republicana en la presente administración, que no ha incrementado los sueldos de los altos funcionarios ni ha realizado gastos superfluos, como la compra de vehículos de lujo; logrando una reducción de 200 mil millones de pesos en gasto corriente. Por el contrario, se ha privilegiado la mejora de condiciones laborales de servidores públicos, como los maestros, cuyo ingreso creció 10% y 9% en 2025 y 2026, respectivamente.

Sin crear nuevos impuestos ni aumentar la tasa de los existentes, y combatiendo la evasión, mejora la eficiencia de la hacienda pública. En 2025, el gobierno de México alcanzó una cifra histórica de 6 billones 45 mil 795 millones de pesos de ingresos fiscales, 487 mil 446 millones de pesos más que en 2024 —casi medio billón— y un crecimiento real de 4.8%, es decir, descontando el efecto de la inflación. Estos ingresos se traducen en programas de bienestar, vivienda, carreteras, agua, trenes, seguridad y permiten garantizar la creación de 30 mil nuevas plazas en personal de salud, educación y Guardia Nacional.

Entendiendo que la economía debe estar al servicio de las personas, se impulsa el consenso obrero-patronal para incrementos salariales; en 2025, el salario mínimo diario fue de 278.80 pesos, para 2026 subió a 315.04 pesos, un aumento nominal del 12.99% y real en torno a 8.94 por ciento. Si tomamos como referencia el año 2018 —último de la larga noche neoliberal—, en que el salario mínimo fue de 85.04 pesos; y descontamos la inflación, el crecimiento en términos reales ha sido de 154 por ciento. En términos más coloquiales, el salario mínimo en 2018 no alcanzaba para una canasta básica mensual completa, apenas compraba 0.78% de ésta; en 2026, un salario mínimo cubre casi dos canastas básicas mensuales (1.94%); porque la prosperidad es compartida.

El sueldo promedio entre los trabajadores formales ha alcanzado la cifra récord de 20 mil 212 pesos mensuales, el más alto de la historia; llevando la pobreza laboral en 2026 al mínimo histórico desde 2005 (30.7%). En México, como en pocos países del mundo, las personas que trabajan por medio de aplicaciones móviles ya tienen acceso a seguridad social y reparto de utilidades. Nuestro país (2.7%) ocupa el segundo lugar a nivel mundial, por detrás de Japón (2.5%), entre los países con la menor tasa de desempleo; se trata de una auténtica primavera laboral para las y los trabajadores, sin que México haya dejado de atraer más inversión extranjera directa, 34 mil 968 millones de dólares en el primer semestre de este año, 2.1% más con respecto al mismo periodo de 2025. Cabe resaltar que, tras varios meses consecutivos de tendencia bajista, en julio de 2026 la inflación registró su nivel más bajo en seis años, 3.12 por ciento.

En 23 meses de administración, el gobierno de Sheinbaum Pardo logró una reducción de homicidios dolosos de 51%, que equivalen a 44 homicidios menos cada día; también ha decrecido la tasa de delitos de alto impacto de 54% con respecto al año 2018. Se han detenido 63 mil personas relacionadas con la comisión de delitos, incluyendo 207 objetivos prioritarios, porque la paz y la tranquilidad de las familias son fundamentales.

México enfrenta presiones internacionales y los efectos económicos del conflicto en Oriente Medio, pero saldremos avante porque caminamos con soberanía y dignidad.

*Analista