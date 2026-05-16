Salvavidas digitales: construyendo un futuro más resiliente en un mundo conectado

Por António Guterres*

En el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, la Unión Internacional de Telecomunicaciones y el mundo reconocen que las tecnologías digitales son salvavidas que permiten a las personas protegerse, acceder a servicios y relacionarse entre sí.

Cuando se producen desastres, las redes transmiten alertas tempranas, movilizan equipos de respuesta inicial y mantienen en funcionamiento establecimientos de salud, centros educativos y servicios públicos.

Ahora bien, todo salvavidas ha de ser fiable, seguro y estar al alcance de cualquiera que lo necesite. Hay demasiadas comunidades que siguen sin tener conexión a internet, los sistemas esenciales son vulnerables, la desinformación y las ciberamenazas van en aumento, y en un momento en el que se intensifican las emergencias climáticas y se amplía la brecha en materia de inteligencia artificial, son las personas a las que ya se había dejado atrás las que cargan con las peores consecuencias de la inacción.

Tenemos que invertir en conectividad: de los cables submarinos a los satélites y del acceso local a los códigos abiertos y las competencias digitales. Tenemos que aplicar el Pacto Digital Global, promover una gobernanza de la inteligencia artificial basada en los derechos y estrechar la cooperación entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil.

La infraestructura digital es un bien público esencial, por lo que debemos construirla para que resista las crisis que se avecinan. Cuando los salvavidas digitales sean universales y seguros, todas las comunidades podrán prepararse, actuar y recuperarse.

*Secretario general de las Naciones Unidas