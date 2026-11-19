Por Yoed Magen*

En el debate internacional sobre Gaza, es tan importante lo que se dice como lo que se decide omitir. Una historia contada a medias puede ser tan engañosa como una mentira. Los palestinos repiten acusaciones, manipulan acontecimientos y omiten todo aquello que contradice su narrativa con el fin de deslegitimar a Israel.

Se silencia el 7.10: miles de terroristas de Hamás irrumpieron en Israel y asesinaron, violaron, torturaron y quemaron a más de 1,200 personas. Fue la matanza de civiles más brutal contra el pueblo judío desde el Holocausto. También se oculta el secuestro de 251 israelíes, entre ellos los pequeños Ariel y Kfir Bibas, asesinados durante su cautiverio junto con su madre.

Se falsea la historia de Gaza. En septiembre de 2005, Israel se retiró de la Franja y evacuó todos sus asentamientos. En junio de 2007, Hamás tomó el poder por la fuerza, expulsó a la Autoridad Palestina y convirtió Gaza en su bastión terrorista. Durante casi dos décadas, en lugar de construir un futuro para los gazatíes, desarrolló túneles y preparó ataques contra Israel. Instaló infraestructura militar en hospitales, escuelas y zonas residenciales, utilizando a la población como escudo humano.

Los palestinos ocultan una verdad fundamental: Israel combate a Hamás, no al pueblo palestino. Los gazatíes son víctimas de una organización que los somete y sacrifica sus vidas para garantizar su supervivencia.

Se omite que en 1947 el liderazgo árabe palestino rechazó el plan de partición de la ONU, que proponía dos Estados, uno judío y otro árabe. Al día siguiente de la independencia israelí, cinco ejércitos árabes invadieron el nuevo Estado para destruirlo.

Entre 1948 y 1967, Gaza y Cisjordania estuvieron bajo control egipcio y jordano, respectivamente. Ninguno de esos gobiernos creó un Estado palestino.

También se omiten las propuestas de paz rechazadas por la dirigencia palestina: la de Ehud Barak a Yasser Arafat en Camp David, en 2000, y la de Ehud Ólmert a Mahmoud Abbás, en 2008, ambas orientadas a establecer un Estado palestino con importantes concesiones territoriales.

También se ocultan la incitación sistemática al odio, la glorificación del terrorismo y los pagos de la Autoridad Palestina a terroristas y sus familias por atentados contra israelíes, políticas que alimentan la violencia y alejan la reconciliación.

La consigna “Desde el río hasta el mar” revela el alcance de esta narrativa. No es un llamado a la convivencia: para quienes la promueven, significa la desaparición de Israel y niega el derecho del pueblo judío a la autodeterminación en su patria ancestral.

La gran mentira consiste en contar la historia desde el punto que conviene y presentar las consecuencias como origen del conflicto. Así, Israel aparece como responsable de todos los males, mientras se borran décadas de terrorismo, violencia y decisiones de los propios dirigentes palestinos que frustraron la paz.

No estamos ante una historia incompleta, sino ante una manipulación deliberada para invertir responsabilidades, perpetuar el conflicto y deslegitimar la existencia misma de Israel.

*Embajador de Israel en México