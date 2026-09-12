Por António Guterres*

En el Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur celebramos el poder transformativo de las alianzas para acelerar el desarrollo sostenible. El lema de este año, “Solidaridad en ascenso: alianza mundial para un desarrollo inclusivo e innovador”, nos recuerda que los países del Sur Global crean y comparten soluciones cada día.

Hemos visto lo que puede lograr la cooperación Sur-Sur: desde agricultores que se adaptan a un clima cambiante, hasta empresarios que amplían el acceso a la energía verde, pasando por profesionales de la salud que responden con mayor rapidez a los brotes epidémicos.

La puesta en marcha de la Alianza Global para la Cooperación Sur-Sur y Triangular marca el inicio de un nuevo y emocionante capítulo. Reuniendo a gobiernos, bancos de desarrollo, el mundo académico y el sector privado, esta alianza contribuirá a armonizar las prioridades nacionales con la financiación y los conocimientos especializados, vinculando las ideas con la inversión y la ambición con la acción. Estos son potentes motores del desarrollo, pero no eximen a los países desarrollados de su responsabilidad de impulsar la cooperación Norte-Sur y reducir la desigualdad.

En un tiempo de división y conflicto, la colaboración Sur-Sur puede servir de catalizador para reavivar la solidaridad mundial y constituir un poderoso recordatorio de que juntos siempre somos más fuertes.

Al celebrar este día tan importante, asegurémonos de que las soluciones creadas en cualquier lugar puedan mejorar la vida de las personas en todas partes. Unámonos sin importar fronteras en pro de la igualdad, la prosperidad y la paz.

*Secretario General de la ONU