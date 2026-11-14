Por António Guterres*

15 de noviembre de 2026

Los accidentes de tráfico constituyen una crisis mundial de salud y seguridad que pasa desapercibida pese a estar a plena vista. El año pasado, 1,16 millones de personas perdieron la vida en las carreteras de todo el mundo, mientras que millones más sufrieron lesiones incapacitantes.

Los accidentes de tráfico siguen siendo la principal causa de muerte de niños y jóvenes de entre cinco y 29 años, y más de 90% de las víctimas mortales se registra en países de ingreso bajo y mediano, pero estas tragedias pueden evitarse, si mejoramos infraestructuras, modificamos comportamientos, reforzamos el apoyo a las víctimas y aprovechamos las nuevas tecnologías, podemos reducir el sufrimiento y salvar vidas.

El Decenio de Acción para la Seguridad Vial establece una meta clara: reducir a la mitad el número de muertos y heridos en accidentes de tráfico de aquí a 2030.

Gracias a los esfuerzos conjuntos realizados en todo el mundo, la tasa de mortalidad por accidentes de tráfico se ha reducido en 21%, pero siguen siendo necesarias políticas más sólidas y una mejor aplicación de las leyes. Las Naciones Unidas apoyan a los países en la consecución de este objetivo a través de sus Convenios sobre Seguridad Vial, el Fondo de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial y el Enviado Especial para la Seguridad Vial.

En este Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, honremos a quienes hemos perdido y renovemos nuestro compromiso de lograr una movilidad segura para todos.

*Secretario General de la Naciones Unidas