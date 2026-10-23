Soberbia y traición

Un gobierno que promete que “primero los pobres”, debe garantizar elecciones democráticas, libres, equitativas y legítimas. El INE-ficiente, corrupto, envuelto en la soberbia de creerse superior a cualquiera, da vergüenza. Si esos pobres son cooptados con migajas; si, además, son amenazados; si no tienen información y viven bajo el terrible yugo de los criminales, no hay elecciones libres. Traición. Tarquinio, El Soberbio, último rey de Roma, siguió ese camino

Desde hace ocho años, aluden, soberbios, a los gansos. ¡Cuidado! Hay varias especies en peligro de extinción. Niegan que el sistema de salud esté en crisis. Con digitalización contra su burocracia, 90% de lealtad, e invocando al líder con “me canso ganso”, todo quedará arreglado. Los gansos gestionan de forma inteligente el agotamiento. El líder exhausto se aparta para que otro tome su lugar. Si se enferma, sale de la parvada y dos gansos lo acompañan a tierra para cuidarlo. ¿Saldrán Zoé y Olivos? La renuncia de más de diez mil médicas/os en salud vs. la contratación de personal cubano ¿suma agravio a la traición?

Desde tiempos del Padre Ripalda, las chiquillas y chiquillos aprendían a sumar, el silabario y algunos experimentos, como el de los frijolitos.

Hoy, tras la revolución industrial, la digital y en México, la 4T, no saben ni escribir su nombre. Aturrullados. Sin esos conocimientos básicos, desarrollarse en el mundo es prácticamente imposible. Ser autónoma, autónomo para decidir el rumbo de la propia vida, relacionarse con las y los otros en armonia y elegir entre opciones políticas el gobierno, son la soberanía personal.

Educación no es asistir a una escuela con profesores que entretienen. Las necesarias becas no desarrollan capacidades ni habilidades, generan dependencia. Ése parece ser el ideal. Ya acumula Morena a más de 40% de la población subsidiada. La soberbia intelectual de los operadores de la Nueva Escuela, es traición a las infancias y adolescencias.

El tufo maloliente de la injusticia desborda la tapia del edificio ¿Cuándo se cansará la Fiscalía de arrastrar cadáveres políticos, impunes y cínicos como Garduño, Gertz, López-Gatell, Andy, Adán Augusto y muchos otros? ¿Será soberbia no reconocer que Chihuahua hizo la tarea que esa Fiscalía no se atreve, imputar a un correligionario mentiroso y arrogante que violó la ley y aseguró que lo volvería a hacer? ¿Síndrome de jefitis? ¿La tremenda acusación a Jaúregui, traición a la patria, se sostendrá asumiendo las consecuencias de tensar la relación con Estados Unidos? ¿Los fantasmas les reclamarán construir víctimas para su campaña electoral?

En seguridad, ¿Totolapan es el único de los miles de poblados donde la comunidad defiende criminales para frenar detenciones y restaurar el imperio de la ley? Cada vez que suceda, ¿se hará un plan de emergencia dizque para resolver el entuerto? ¿Las próximas campañas electorales seguirán el modelo “exitoso” de Sinaloa? ¿Tendremos más Rocha Moya por todo el país? La soberbia al encubrir y promover impunidad. La traición a las comunidades pobres y no tanto, tomadas por narcocriminales.

La Suprema Corte, cual circo de varias pistas, con su acordeón zumbando a todo volumen, canta entusiasmada en mixteco, pero no entiende la letra de la ley, de la Constitución y, con lenguaje confuso, acata sólo palabras pronunciadas desde Palacio. Su independencia mide cero. Ni la inmensa nostalgia por principios fundamentales invade su pensamiento.

Como dice Guillermo Valdés en La Aurora: “El poder autoritario sin límites ni contrapesos, que les ha permitido un manejo irresponsable y criminal del presupuesto durante ocho años, sin discusión, sin negociación, con el sólo propósito de mantenerse en el poder y enriquecerse a lo salvaje”.

Traición a la ciudadanía mexicana. La Suave Patria de Ramón López Velarde, luce acongojada.