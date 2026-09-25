Seis rompecabezas

Piezas: territorios, declaraciones, datos, versos. Ivonne Melgar, Excélsior, “el cumplimiento de la paridad de género no ha sido un tema de regateo en Morena”. La deuda con las mujeres que hicieron posible que otras compitan, ¿intrascendente para las precandidatas morenas? Agradecen al partido y repiten como Palacio Nacional “unidad y soberanía”.

Beatriz Mojica: “Corren tiempos nuevos, tiempos donde las mujeres estamos no atrás sino al frente de las tareas políticas y de las responsabilidades administrativas”. Su hermana Teresa: mi abuela nunca celebró un cumpleaños, no tenía acta de nacimiento. Ruth Zavaleta, pieza clave en lograr paridad. El “matrimonio” infantil, tragedia del comercio de mujeres. “Me vendiste a un hombre viejo, padre. Que Dios destruya tu hogar, yo era tu hija”. Nodia Anjuman, poeta afgana. Mujeres de Mochitlán y Quechultenango. Félix Salgado. ¿Aliada?

Zacatecas. Verónica Díaz: “Cuando se trata de transformar y de servir con amor al pueblo, la lucha no está entre nosotras y nosotros; la lucha está ahí afuera, en contra de quienes sirven a intereses ajenos a las causas del pueblo y contra quienes buscan regresar al régimen de privilegios”. Amalia García, la paridad, logro de las mujeres. Nodia Anjuman: “No deseo abrir la boca. Llevo mucho tiempo en silencio/ pero nunca olvidé la melodía/ que no paro de susurrar”. ¿Será “Libertad”? 59.3% de las zacatecanas ha vivido violencia de género (IA). ¿Amiga?

“No vengo a hablar del pasado, sino del futuro de Sinaloa. Sinaloa es mucho más grande que sus problemas actuales, es una tierra productiva y hermosa. Su gente es el mayor activo y la mayor fuerza para superar cualquier situación” Imelda Castro. “La paridad, no sólo cuantitativa”, Tere Guerra. Más de 3,900 personas desaparecidas (IA). Bravo Regidor, El Heraldo: “La impotencia de elaborar ritualmente la muerte se asocia con la (impotencia) de imaginar el mañana”. De las Madres Buscadoras, Natalia Mendoza afirma, son “disidentes del olvido”. ¿Colega?

Rosa Bayardo. “Enfocada en promover la defensa de la soberanía nacional y mantener la organización y unidad entre los habitantes del estado, en respaldo a las acciones impulsadas por la presidenta Sheinbaum”. Colima registra la tasa más alta de violencia letal contra las mujeres (IA). Recordar a Griselda Álvarez: Nacer mujer, es un inmenso reto. /Circunstancia toral, dura la vida, /la hembra viene en pecado concebida, /y el hombre nace lleno de respeto. ¿Unida?

Aguascalientes. Nora Ruvalcaba. “¿Qué es lo que vamos a hacer diferente? Hablar con la verdad, comprometernos con el no mentir, no robar y no traicionar, y comprometernos también con resolver las principales problemáticas que hoy tiene nuestra entidad”. Angélica de la Peña: la igualdad numérica no es suficiente. Dolores Castro, poeta: “Algo le duele al aire, del aroma al hedor”. El derecho a la interrupción del embarazo a las seis semanas, ¿engaño a remediar? ¿Compañera?

Leer a Gioconda Beli en Baja California: “Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres. Queremos flores hoy. Cuanto nos corresponde. El jardín del que nos expulsaron”. Claudia Valle: que la paridad se traduzca en igualdad sustantiva. Julieta Ramírez: “En este tiempo pude confirmar que Baja California tiene la convicción de continuar por el camino de la Cuarta Transformación, ahora, está en nosotros responder”. En 2024, 130 niñas menores de 14 años, fueron madres (IA). ¿Camarada?

Ivonne Melgar: “Existe un desafío común para todas las candidatas: competir en una sociedad patriarcal, sorteando la violencia digital que las caricaturiza como apéndices de tramas masculinas”. ¿Qué significa elegir cuando las opciones están profundamente condicionadas por la pobreza, la falta de oportunidades o la desigualdad? ¿Puede hablarse de libertad sin tener en cuenta el contexto?