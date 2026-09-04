Epigramas fallidos

Los suyos se lo juraron. A los cuatro vientos les pidieron, suplicaron, exigieron silencio total.

Sacrificio de solo una semana. Ella requería concentración. El informe exige empeño mental.

Fue la noche del domingo. Aterrorizaron al municipio de Ojocaliente. Una explosión brutal.

Todos sabían. Los narcos desprotegidos y las corcholatas descarriadas darían resultado fatal.

Coche bomba convencional.

El estruendo fue atronador, ¡Virgen María! Nadie quería mirar su casa, a su pueblo deforme.

El día señalado, sí hubo personas atentas al mensaje; muchas, con una preocupación enorme.

Una mujer avispada, leyó en Milenio El otro informe. Este sí sirve para que me inconforme.

Ahí estaba escrito lo vivido. Lo leyeron varias y coincidieron: ése era el Verdadero Informe. Honesta bomba expansiva.

Unas cuantas frases explican la perplejidad y el desconcierto: “Por el bien del movimiento, primero la unidad y después los pobres”. Recordaron La Barredora y les dolió el sentimiento.

“La soberanía es principio; por desgracia, la dependencia una cifra”. ¡Gran descubrimiento!

“Las grandes obras son un lastre, no pueden seguir protegidas por el discurso”. Asentimiento.

“Ninguna dificultad ha golpeado al movimiento como Sinaloa”. Peor, causal de sufrimiento.

Ana M. Olabuenaga, con pocas palabras y en tres minutos, destapa sin temor, el ocultamiento.

Columna bomba de fragmentación.

Esa insistencia en la unidad pretende, ni más ni menos, sumisión. De ello dará cuenta Higinio.

Tan difícil someter al narco, como a personas autónomas. Con los narcos, llevan el milenio. Los de Morena, divididos, protegen a éste y al contrario; hay varias corcholatas sin convenio.

Someter personas autónomas, como Ana y Grecia Quiroz, sueño imposible. Hay testimonio. Insubordinada bomba perforante.

Rocha Moya, con su estrambótico espectáculo, sólo redobló las sospechas de narcogobierno.

No lo detuvieron ni cayó su gente. Soportar a Garduño, López-Gatell e Inzunza, un infierno. Amiguismo e influyentismo, práctica frecuente. Los huachicoleros no sufrirán ni el invierno.

Consentidos cercanos al poder, provocan graves consecuencias, directas a fatal desgobierno.

Cinismo de bomba contagiosa.

No vamos a normalizar lo insoportable. Inenarrable tragedia de la que son parte responsable.

Por más que intenten cubrirla con su silencio e indiferencia. Por 135 mil, dolor insoportable.

30 personas desaparecen al día. ¿Necesidad de sicarios y trata de mujeres? hecho abominable

Miles de menores sin regresar a su familia. Desolación. Buscadoras, un tenaz afán admirable.

Realidad de bomba dolorosa.

La economía, emproblemada. Alcanza apenas para lo indispensable. No abona al desarrollo. Sectores sociales prioritarios, infancias y adolescencias, en el limbo. ¿Becas? puro embrollo.

Ni capacidades ni habilidades. Ir a la escuela no da acceso a educación. Perturbador escollo.

Prohibir celulares, insensato. Instalarlos como los “sin voz” causará un terrible subdesarrollo.

Grito de bomba desesperada.

¿Para qué recordar que no ha cumplido el “llegamos todas”? ¿Eso, honestidad y resultados?

Mujeres 15 a 19 años, grupo afectado. 57,114 registros históricos. Base de datos publicados.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Actos de los desalmados.

Este archivo no especifica cuántos por reclutamiento criminal, sustracción, trata o abusados.

La explotación sexual, violencia familiar, feminicidio o desaparición, producto de malvados.

Ya fueran agentes estatales o particulares. Todos responsables. Todos, libres y no imputados.

Bomba feminista abolicionista enrabiada.

Horror da imaginar a este gobierno cerca de las y los adolescentes, según sus promocionales. Ellas y ellos buscan libertad, no tutores atrabiliarios. Genuina amistad, apoyos profesionales. Libertad de expresión desde la infancia. Bomba libertaria de jóvenes y esperanzadas.