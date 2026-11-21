España tendrá elecciones generales el domingo 29. La campaña es breve, dura dos semanas.

La noche del jueves se celebró el debate —Cara a cara, lo llaman aquí— entre los candidatos punteros: el presidente, el socialista Pedro Sánchez, y el líder del PP, el “derechista” Alberto Núñez Feijóo.

El Cara a cara alcanzó números extraordinarios en televisión: fue sintonizado por 71% de los receptores encendidos entre las 22:00 y las 23:30 horas. La televisión, casi 70 años después de aquel debate entre Kennedy y Nixon.

El segundo fenómeno de la temporada ha sido la entrevista al candidato de Vox, el derechista Santiago Abascal, en La Revuelta, el late show estelar de RTVE, la televisión estatal, proclive a Sánchez. Se celebró el lunes 9, todavía en tiempo de precampaña. Fue un espectáculo electrizante del que, literalmente, se sigue hablando. Alcanzó 34% de cuota de pantalla.

Y, aunque había una enorme expectativa por las entrevistas que el youtuber sensación Jordi Wild hizo en su canal a todos los candidatos, con excepción de Abascal —canceló para no estropear su éxito en La Revuelta—, parece que nada de ahí terminó por marcar estos días.

La otra gran nota de la campaña surgió el jueves en la prensa escrita: la entrevista al líder separatista catalán Carles Puigdemont en El Mundo, donde afirmó que aprovechó “la ambición desmedida de Sánchez para derrotar a España”.

Esto en alusión al acuerdo de 2023, que concedió la amnistía por los hechos del proceso separatista de 2017 a cambio de los votos decisivos para que Sánchez obtuviera la mayoría parlamentaria y fuera investido presidente. La vieja prensa, más de 400 años después.