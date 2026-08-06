Vallarta y el gobierno del “yo no fui”

A partir de una columna de Raymundo Riva Palacio, y de nada más, la Secretaría de Gobernación, el martes, y la presidenta Sheinbaum, ayer, negaron estar detrás de una supuesta maniobra que reforzaría al señor Israel Vallarta en las acciones legales que ha anunciado contra Carlos Loret y contra mí.

Les creo. No por un acto de fe, sino porque me parece inconcebible que gasten energía y recursos para ejecutar una fórmula 4T+secuestradores vs. periodistas. ¿Qué obtendrían de esa inversión?

Como sea, queda para el registro que, en dos ocasiones, decidieron salir a desmentir esa columna. No me extraña proviniendo de un gobierno que, desde hace tiempo, perdió la iniciativa política y se instaló en el rechazo y la descalificación de hechos, algunos muy difíciles de controvertir.

Un gobierno asentado en la estrategia del “No”, en la cultura del “Yo no fui”. Basta mirar las últimas semanas. Repiten que ellos NO censuran (si quisieran, aseguró la Presidenta, ya lo habrían hecho). Que NO persiguen a nadie (caso Ruffo). Que NO amenazan políticos (y menos a la chihuahuense Maru Campos). Que NO protegen a ningún funcionario afín (sólo piden pruebas contundentes antes de proceder). Que NO esconden información (cuidan la seguridad nacional).

Gracias, en todo caso, por afirmar con rotundidad que ellos no apuntalan a Vallarta. Queda registrada la negativa.