Tres mujeres azules

Mi percepción sobre la ausencia de figuras con talento y capacidad para desafiar políticamente a la 4T cambió ayer. Y cambió de manera drástica tras conversar con las tres gobernadoras del PAN: Maru Campos, Chihuahua; Tere Jiménez, Aguascalientes, y Libia Dennise García, Guanajuato. Me parecieron lógicas y pulcras en el análisis, solventes en el manejo de la información y el entendimiento del momento que atraviesa México.

Comparten la convicción de que, en sus estados, los candidatos del PAN tendrán una probabilidad alta de triunfo en las elecciones federales del próximo año, y en las de gobernador en Chihuahua y Aguascalientes. Con matices, prevalece en ellas la idea de que no hay necesidad de confrontar por confrontar a la presidenta Sheinbaum —a quien, me dio la impresión, respetan—, particularmente en asuntos como seguridad e inversión en infraestructura.

Distantes de los escenarios y reflectores nacionales, sentí que son más atractivas que la mayoría de los panistas que deambulan sin pena ni gloria por las oficinas de la Ciudad de México, el Congreso y las redundantes mesas de debate.

“Lo mejor está por venir”, me dijo Maru Campos, reforzando que van a ganar. “Me encanta que en Morena estén confiados”. Libia Dennise asentó. Tere Jiménez subió el listón: “En Aguascalientes, vamos a arrasar”.

Vaya, vaya, vaya.