Taddei, encerrada a piedra y lodo

Todo hacía pensar que se daría a la fuga, pero, al menos hasta ayer, no habría sido así. De los tres lugares de estacionamiento en el edificio de avenida San Jerónimo —a la entrada del Pedregal— donde vive con su hijo, el del video de París, uno quedó vacío hace una semana: el que reservaban a la camioneta blindada negra.

Los otros dos autos siguen ahí porque, al parecer, ella, Guadalupe Taddei, continúa viviendo en el edificio. Encerrada a piedra y lodo en el departamento del que un día salió con el vestido azul Emilio Pucci de la fotografía reproducida ad nauseam. Encerrada porque no tiene adónde ir. ¿A dónde podría ir sin que la incordiaran?

Hay movimiento afuera de su departamento; llegan cajas, aunque nadie dice haberla visto salir o entrar en una semana. El domingo escribí que debía renunciar de inmediato al INE, pues tal vez todavía pudiera escabullirse, alcanzar París, quizá. Pero se aferró al cargo. Quién sabe qué señales recibió, o creyó recibir. Después vino el cataclismo. Y, lejos de levantar la cara y salir a intentar una defensa, se escondió.

Taddei sabe que bastaba con pedirlo para ser recibida con interés y respeto profesional en los programas de Joaquín, Carmen, Loret, *Azucena; en Por la Mañana, Televisa, etcétera. Optó por echarle doble candado a la puerta.

El contralor del INE reveló ayer ante los diputados que cinco servidores públicos del Instituto fueron imputados por faltas graves. Taddei, máxima responsable, bien podría figurar en esa lista. Entonces, avenida San Jerónimo ya no le serviría de nada.