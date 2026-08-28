Situación patrimonial 2026
Ciro Gómez Leyva
365 días.
El reportero Iñaki Arreola me hizo llegar la información que tomó de la Plataforma Digital Nacional. Son cifras actualizadas al 30 de mayo de 2026 y provienen de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo.
Copio. “Situación patrimonial 2026 de la gobernadora María Elena Lezama Espinosa. Bienes inmuebles: casa de 400 m2, adquirida en 2007 (ubicación no declarada); valor de 244 mil pesos. Departamento de 102m2, comprado en 2003 (ubicación no declarada); valor de 350 mil pesos. Bienes muebles: joyas y obras de arte (adquiridas en distintos años); valor de un millón de pesos. Muebles y accesorios de casa (adquiridos en 2003 y 2008); valor de un millón 850 mil pesos”.
La suma de los bienes da un total de 3 millones 444 mil pesos. De la misma plataforma, Arreola obtuvo la declaración anual 2025 de la gobernadora Lezama Espinosa. Copio: “Ingreso anual neto: un millón 688 mil pesos. Ingresos anuales netos percibidos por el declarante, pareja y/o dependientes económicos: 2 millones 336 mil pesos”.
A un tipo de cambio de 17 pesos por dólar, los ingresos anuales declarados equivaldrían a 137 mil dólares, y sus bienes, a 202 mil. Los ingresos alcanzarían para unas 30 horas de vuelo en aviones privados: unos siete vuelos ida y vuelta Cancún-Orlando-Cancún.
Algo no cuadra. Por más que Morena de Quintana Roo cierre filas en torno de la “primera transformadora”.