Sheinbaum los sigue haciendo polvo

Las imágenes son imponentes: puede decirse que se trata de la perfección de la propaganda política. Ella, la presidenta Sheinbaum, al centro de cientos o miles de mexicanos del pueblo que caminan orgullosos y serenos por un puente que acaba de ser inaugurado: el Puente Rizo de Oro, que ahora une a Chicomuselo y La Concordia, en Chiapas, y que, según se repite, beneficiará a 300 mil habitantes de 10 municipios. Una odisea de ingeniería y justicia, presume la Presidenta, quien retoca el cuadro culpando a los gobiernos neoliberales por desentenderse por décadas de la obra pública en la zapatista entidad. Se dirá que Sheinbaum no hizo más que inaugurar un paso elevado en el país de la infraestructura que se cae a pedazos. Pero su aparato de difusión supo presentar el hecho del sábado como un suceso extraordinario. Y vaya si lo es. En primerísimo lugar, porque sobresale. Busco en los medios y las redes del domingo algo que, desde la oposición, contrarreste este banquete que se ha servido la mandataria para cerrar una semana que volvió a tenerla a la defensiva e irritable por el asunto Taddei. No encuentro nada. Ella trabaja 24/7; sus adversarios políticos, en cambio, parecen vivir satisfechos en la medianía, durmiendo una larga siesta que, saquemos cuentas, se prolonga ya hasta los últimos días de 2026. A sólo siete meses de las elecciones.