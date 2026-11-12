La potencia de Harfuch (II)

Guillermo Valdés —socio y directivo de GEA, exdirector del Cisen— me escribió el 15 de octubre para hacerme una observación sobre la columna que publiqué el día anterior: “La potencia de Harfuch”. Guillermo es uno de los profesionales más rigurosos y una de las personas más honorables que conozco. Con su respeto tradicional, cuestionó la facilidad con la que di por válidos los números oficiales de reducción de los homicidios dolosos y me invitó a compararlos con los de defunciones del Inegi. Todo, tendiente a demostrarme que no había tal reducción drástica. Me explicó por qué, acompañó el mensaje con gráficos y apuntes, y concluyó: “Lo anterior no le quita mérito a Omar que, sin duda alguna, es un buen y eficaz policía, con buena estrategia, pero creo que se le está sobrestimando con las cifras exageradas, que responden a una lógica político-electoral y no a una realidad”. Ayer, un mes después de aquello, pudimos dar cuenta de que las cifras definitivas del Inegi sobre 2025 contradicen sensiblemente los datos de Omar, del Gabinete de Seguridad y de Palacio Nacional: no fueron 24 mil 348 homicidios, sino 29 mil 488. Una diferencia que, aun con las precisiones metodológicas pertinentes, deja el promedio de asesinatos diarios en 81 y no en 66, como resaltaba el gobierno. Quince mexicanos al día más. Son muchísimos. Gracias siempre por el análisis puntual, Guillermo.