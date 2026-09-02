Última Hora Impreso de hoy

Las palabras de Sheinbaum ya se hacen viejas

Ciro Gómez Leyva

Ciro Gómez Leyva

365 días.

Punto por punto, cada frase podría calificarse de impecable. Pero el conjunto de ideas y mensajes terminó diciendo muy poco. Y apenas en el segundo año, ese discurso comienza a sonar viejo.

Dijo ayer la Presidenta en su Informe que México tiene ya un mejor Poder Judicial y un mejor Tren Maya. ¿En qué lo sustenta? Sólo en una arcaica fraseología y en la superstición de que lo hecho por la 4T prevalecerá.

Aseguró que en su movimiento —lo sigue presentando como suyo, en singular y plural— no existen divisiones ni rompimientos. ¿Quiénes fueron los sujetos y destinatarios de ese mensaje tan vago?

Por lo demás, percutió lo de todos los días: que su administración es de honradez y austeridad ¿su administración se extiende hasta Tabasco, Campeche, Veracruz? Exigió a los servidores públicos que se comporten con sencillez —lo dijo ante la sonrisa de la gobernadora de Quintana Roo, por ejemplo—.

Repitió que defiende la soberanía, la independencia y la dignidad del pueblo —¿qué significa hoy eso que escuchamos, de lunes a viernes, sin que queden claras las consecuencias?—.

Destacó, sí, logros incontrovertibles, como la reducción de los homicidios dolosos y el aumento de los salarios. Y poco más. Creo que, nunca como ayer, sus palabras sonaron más desprovistas de contenido. Cansadas. Sin aliento renovador ni una convocatoria genuina. Palabras que ya se hacen viejas.

Temas: