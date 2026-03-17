La palabra del rey ante la mujer indígena

En la embajada de México en España cuentan que el 22 de enero, durante el recorrido del rey Felipe VI por la Fitur, en Madrid, el embajador Quirino Ordaz lo invitó a visitar la exposición La mitad del mundo, la mujer de México en la cultura indígena, que se desplegaba en cuatro sedes de la ciudad: el Museo Thyssen, el Instituto Cervantes, la Casa de México en España y el Museo Arqueológico Nacional.

La visita se materializó ayer en el Museo Arqueológico.

Un recorrido a puerta cerrada —los museos no abren los lunes en Madrid—, y apenas a unos días del domingo 22, cuando la exposición será desmontada. Quienes estuvieron ahí cuentan que el rey se mostró interesado y que sus preguntas fueron cuidadosas. Su visita sería un nuevo gesto de concordia por parte de la Corona española.

El rey pareció esbozar, además, una posible ruta discursiva y política para superar la tensión, de siete años ya, por la exigencia mexicana de disculpa ante los abusos en la Conquista. Esbozó que las directrices de los entonces reyes de España buscaron proteger a los pobladores de las Indias; sin embargo, algo se quebró en el trayecto, lo que abrió la puerta a “mucho, mucho abuso”. Palabras que podrían leerse como una crítica con sello real.

La presidenta Sheinbaum pidió 24 horas para pensar una respuesta.