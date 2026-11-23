Alfonso Ramírez Cuéllar ha sido siempre un personaje público de una pieza. Desde los tiempos de El Barzón, 30 años atrás, hasta ayer, cuando, como vicecoordinador de los diputados de Morena, afirmó que las anomalías halladas en el INE por la Auditoría Superior de la Federación “son una vergüenza nacional”. Es cierto que se trata de palabras y no de hechos. Pero ahí quedan, llameantes. Ahora que, si vamos a frases domingueras penetrantes, me quedo con la expresada por el congresista catalán, candidato y portavoz de Esquerra Republicana en las elecciones del domingo, Gabriel Rufián. Frente al probable triunfo de la derecha y la derecha extrema, Rufián alertó: “Más que fascismo hay un hijoputismo; la maldad está de moda”. El régimen de la 4T convirtió 56% de los votos en dos terceras partes en el Congreso, acabó con los jueces y magistrados de carrera –y hoy los persigue–, se dotó de una supremacía constitucional, trampeó con los acordeones y se apresta a servirse del vergonzoso episodio Taddei para humillar a la oposición con el propio INE y volver a demostrarle que el régimen es uno solo: guinda e inaccesible para ellos. Son hechos que, sumados y multiplicados, bien podrían calificarse de “maldad de izquierda”. La oposición, sin embargo, habla con voz cada día más claudicante. Se entiende, pues, entre otras cosas, carece de un Rufián talentoso.

P.D. Qué cosas, Humberto. Te fuiste mientras escribía de hijoputismos y rufianes: nuestro mole. Suerte por donde andes ahora, con tu lengua bien suelta.