La discordia de Sheinbaum con Maru
Ciro Gómez Leyva
365 días.
De nuevo, como ocurrió en abril con el caso de los agentes de la CIA, Maru Campos parece haberle ganado la partida política a la presidenta Sheinbaum.
La carta que la gobernadora de Chihuahua envió el martes a la mandataria es un compendio de concordia que, por lo visto —me limito al cierre de este texto—, Palacio Nacional despreciará y eludirá.
Luego de esperar inútilmente una invitación a los actos que la Presidenta encabezará el sábado en Ciudad Juárez, Maru decidió ayer hacer pública la carta.
Con lenguaje cuidadoso, casi obsequioso, y sin ironías, le pide que le permita recibirla personalmente a su llegada —“Sería un honor para mí darle la bienvenida”—, que participe en una sesión de la Mesa Estatal de Seguridad y que sostengan una breve reunión a fin de tratar la problemática local del agua y el gusano barrenador. Su visita, escribe la gobernadora, “puede ser una buena oportunidad para estrechar el trabajo de ambas administraciones; en Chihuahua hemos comprobado que, cuando las instituciones caminan juntas, los resultados llegan y la gente los siente”.
¿Cómo, en una democracia, se le puede decir que no a un mensaje así? Sólo habría una respuesta: desde la discordia, desde la elección de la ruta del desacuerdo. Mala señal.