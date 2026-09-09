Desastre educativo… en España

“En materia de orgullosa ignorancia, España vive su edad de oro”. La frase sintetiza bien la opinión en los principales diarios españoles tras conocerse ayer los resultados de la prueba trianual PISA 2025.

“España ha tocado definitivamente fondo en educación”, apuntó, por ejemplo, El Mundo. “Nunca desde que comenzó a realizarse el informe internacional PISA, en 2000, nuestros adolescentes habían obtenido tan malos resultados en las tres competencias examinadas: Ciencias, Lectura y Matemáticas.

La caída es general en la mayoría de países, exceptuando los asiáticos, pero nuestro batacazo es mucho más pronunciado que la media de los 90 territorios analizados por la OCDE”.

Ha sido traumático. Y eso que España quedó situada apenas ocho puntos por debajo de la media de 91 países en Matemáticas, 10 en Ciencias y 12 en Lectura.

En México, los números son bastante peores: 53 puntos por debajo en Lectura, 68 en Ciencias y 75 en Matemáticas, donde 70% de los estudiantes mexicanos reprobó. En el ranking global de PISA, España ocupa la posición 32; México, la 63.

La presidenta Sheinbaum destacó, sin embargo, que México mejoró algo en Ciencias y no cayó más que otras naciones en Lectura. La Presidenta subrayó también que la OCDE reconoció a la Nueva Escuela Mexicana. Quien lo dude puede revisar la mañanera de ayer.

Así este desastre educativo, el de España.