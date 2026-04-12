Las canchas, a dos meses del Mundial

En dos meses se habrá jugado el México-Sudáfrica. Sesenta días: ése sería el plazo que le quedaría al gobierno de la presidenta Sheinbaum para cumplir la promesa hecha a niños y jóvenes mexicanos de bajos recursos: construirles o rehabilitarles 4 mil 208 espacios donde puedan jugar futbol con un mínimo de dignidad.

Porque deseo de corazón que ese objetivo se logre, me resultó conmovedor ver el viernes a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, exponer en dos minutos el avance del proyecto.

De entrada, y sin dar razones, redujo la cifra a 3 mil 979 canchas. No pudo explicar los detalles, ya que todo indica que, a estas alturas, no hay un proyecto ejecutivo propiamente dicho. Rosa Icela se limitó a presentar una tabla parca: Baja California, 16 canchas, 75% de avance; Nayarit, 105 canchas, 85% de avance, y así con el resto.

La página oficial (mundialsocialmx.segob.gob.mx) no aporta más que unas cuantas fotografías. El lejano 27 de noviembre pregunté aquí: ¿en dónde se ubican las 4 mil y tantas canchas?, ¿qué se les hará exactamente?

La secretaria aseguró el viernes que, “por instrucciones de la Presidenta, estamos cuidando el avance, recibiendo la foto, la ubicación”. ¿Por qué no lo muestran y lo despliegan?

Repito: creo que el proyecto no existe, que se trata de esfuerzos aislados, desordenados y un tanto a la buena de Dios.

Lo alentador, si acaso, es que la promesa persiste. Ojalá algún día se acerquen a las 3 mil o 4 mil canchas dignas. Y las puedan presumir. Para que el Mundial no termine siendo, esencialmente —como advirtió la Presidenta—, seis semanas de gente tirada frente al televisor.