¡Ya basta, gobernadora Nahle!

Dante Delgado pisó ayer su estado para advertirle a la gobernadora Rocío Nahle que no le tolerarán más persecuciones ni “que nos agravie, intimide o condicione el apoyo que legítimamente nos corresponde, porque Veracruz ya ha tenido suficiente”.

Desde Boca del Río, el líder histórico de Movimiento Ciudadano, alguna vez gobernador de la entidad, aseguró que Nahle no sólo ataca a sus adversarios, sino que degrada la dignidad del cargo.

Preguntó cuál era la diferencia con el infame mandatario anterior, Cuitláhuac García. “Que, en menos tiempo, ella lo ha hecho peor”, se respondió. Recordó la obscena acción que el régimen de Cuitláhuac ejerció contra José Manuel del Río Virgen, encarcelado en diciembre de 2021, “preso político que salió de prisión como entró: siendo inocente”.

Y tejió una red de horrores en tiempos de Nahle: amenazas y asesinatos en los comicios municipales de 2025; fraudes electorales en Papantla y Poza Rica; violencia contra el partido tras las inundaciones del otoño; la ejecución del doctor José Antolín Montero; el desafuero a los alcaldes emecistas de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván.

“Y ahora las presiones para que alcaldes, síndicos y regidores abandonen MC y se incorporen a Morena”. Dante plantó ayer un severo ¡ya basta! y cerró con ello una semana dominada por las turbiedades y corruptelas de otros dos gobernadores morenistas: los de Sinaloa y Quintana Roo.

Aunque es probable que, como en su momento en Culiacán y hoy en Chetumal, en Xalapa se hayan burlado de este alegato contra la gobernadora, calificada también por Dante de golpista: Rocío Nahle.