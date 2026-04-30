Ariadna-Morena, el gobierno la está cantando

Comprendo que los temas de Chihuahua y Sinaloa son muy sonoros, pero uno supondría que el traslado de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, a la presidencia de Morena habría encendido las alarmas y desatado la cólera de la oposición política. No ha sido así.

A dos años de su calamitosa derrota electoral, la oposición sigue luciendo grogui ante un mensaje de Palacio Nacional que parece clarísimo: la consolidada estructura de dispersión de recursos para millones de personas —electores potenciales todos—, simbolizada como nadie por Ariadna, se le estaría entregando al partido oficial sin siquiera guardar las apariencias. Estamos hablando de un padrón de 43 millones de mexicanos, según cifras oficiales, que quedaría conectado con los objetivos de la 4T. ¿Los recursos se repartirán ahora con un sentido de equidad de Estado?

Parecería que eso piensa la oposición pasmada, silente, que no ve en esto un escándalo. Esa oposición que intentó justificar parte de su fracaso en 2024 con el argumento de que el sistema operó el modelo de dinero para todos a cambio de prácticamente nada, salvo el compromiso de pagarlo con un voto, una vez cada tanto.

Que no vengan el próximo año con la pataleta de que se las volvieron a hacer. El gobierno la está cantando. Se las está cantando.