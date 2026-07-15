21 años después: Vallarta me secuestró

El viernes 10 de julio, Valeria Cheja presentó una demanda de amparo directo contra de la sentencia absolutoria del Primer Tribunal Colegiado de Apelación de Toluca que, un mes antes, exoneró a Israel Vallarta del cargo de secuestro de varias personas. El hecho confirma que, 21 años después, hay quienes siguen acusando a Vallarta de haberlos secuestrado y piden que se revoque esa sentencia. No lo hacen en los medios de comunicación, sino ante el Estado mexicano. “Creemos que ella tiene los elementos suficientes para acreditar que el señor Vallarta es responsable del delito de privación ilegal de la libertad”, me dice Christian Arturo Ramírez Soto, abogado de Valeria, quien reafirma que el secuestro ocurrió el 31 de agosto de 2005. Y vuelve a describir la secuencia de lo vivido, los lugares donde se le mantuvo en cautiverio y la relación que Vallarta –El Patrón– estableció con ella. Recuperó su libertad el 5 de septiembre de ese 2005 y, a los pocos días, denunció los hechos a la autoridad. El Primer Tribunal Colegiado deberá turnar la demanda a un tribunal de circuito para su revisión. “Pero creemos que, por la trascendencia del caso, la Suprema Corte podría atraerlo”, concluye el abogado Ramírez Soto, quien recuerda que la Corte ya intervino en 2013 al ordenar la libertad de Florence Cassez”.