Un “rockero” en Asetur

En el hotel Nizuc de Cancún, este viernes se dio un encuentro entre dos viejos conocidos: Mara Lezama, la gobernadora de Quintana Roo, y Roberto Monroy, secretario de Turismo de Michoacán, y desde ese día nuevo presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo (Asetur).

Aunque el motivo principal fue escuchar el informe de Bernardo Cueto, titular de Turismo de Quintana Roo, quien culminó su periodo como presidente de Asetur, y también oir los planes de Monroy, quien recibió la estafeta, y no perdió la ocasión en su discurso de remontarse a su adolescencia, cuando vivía en Ciudad Satélite.

Entonces conoció a Miguel, hermano de Lezama, y juntos participaron en Tax, un grupo de rock, pero como ellos eran muy jóvenes, Mara, en papel de hermana mayor, era quien los llevaba a las fiestas o los regresaba a sus casas.

Así es que ahora estuvieron reunidos por el turismo y la política, cuando en aquel tiempo la gobernadora era una estudiante de comunicación en la Anáhuac del Norte.

Tras reconocer la labor de Cueto, quien culminó el trabajo de darle personalidad jurídica a Asetur y de gestar alianzas con la iniciativa privada, Monroy presentó sus propuestas.

Hacia afuera buscará fortalecer la relación con los gobernadores y con las comisiones de turismo del Poder Legislativo, no sólo a nivel federal, sino también estatal.

Hacia adentro seguirá generando un ambiente cordial entre los miembros de Asetur y alentará la participación de todos los secretarios con base en sus capacidades y talentos. Aprovechar más la transversalidad del turismo y posicionar a esta actividad dentro de tareas gubernamentales distintas, desde la construcción de infraestructura, hasta la capacitación a las fuerzas policiales es otro de sus enfoques.

También insistir en la importancia de la promoción y en el uso cada vez más intensivo de la tecnología y la inteligencia artificial.

Sabe que el momento es complejo, que si bien la justa mundialista de futbol puede ser un respiro, hay que seguir atrayendo a los viajeros internacionales ante una competencia que crece.

Organizar rutas para impulsar al país no sólo por sus destinos más potentes, apoyar el turismo comunitario y, por tanto, cuidar el medio ambiente y la riqueza cultural del país son otros de los retos que se ha puesto Monroy como presidente de Asetur.

Divisadero

22F.— La captura y muerte de El Mencho el 22 de febrero pasado, impactó en las utilidades de los hoteles en el primer trimestre del año.

Entre las cadenas que reportan a la Bolsa Mexicana de Valores, las utilidades operativas de Posadas bajaron 27.5%; en las de Fibra Hotel, la disminución fue de 8.6%; las de RLH Properties, un dramático 60%, y las de Grupo Hotelero Santa Fe, 5.3 por ciento. Incluso, Marriott International mencionó este hecho como una de las causas de que sus resultados globales se hayan quedado cortos.

China.— Este sábado la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, inició una gira de cuatro días por Shanghái, la capital económica de China.

La acompaña Miguel Aguíñiga, jefe de la Unidad de Promoción, quien ya hizo una primera inversión con los 100 millones que les dio este año la Presidencia para lanzar una campaña sobre México en las redes sociales chinas como WeChat.

Aunque China representa menos de medio punto en la llegada de turistas internacionales a México, el gobierno mexicano considera estratégico seguir buscando a los viajeros de la segunda potencia mundial.