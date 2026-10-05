De qué van los próximos gobernadores del turismo

De las 17 gubernaturas que se renovarán en 2027, en tres estados el Producto Interno Bruto (PIB) Turístico supera porcentualmente al promedio nacional: Quintana Roo, Baja California Sur y Nayarit; también hay otros dos estados que reciben un número importante de turistas extranjeros por avión y carretera: Sinaloa y Baja California.

En todos ellos seguirá gobernando la alianza Morena-Partido Verde y los tres primeros, que reciben alrededor de la mitad de los turistas internacionales que llegan en avión al país, serán para políticos del Partido Verde.

De esos tres gobernadores sólo uno, Eugenio Segura de Quintana Roo, tiene antecedentes turísticos, como Secretario de Finanzas del gobierno saliente diseñó los fideicomisos turísticos desde donde se administran los recursos públicos para esta actividad y como senador fue presidente de la Comisión de Turismo.

Los conocimientos técnicos de Segura y una previsible continuidad a las acciones del gobierno de Mara Lezama generan optimismo entre los actores económicos; el panorama sería diferente si hubiera llegado un policía de aduanas de un grupo político distinto, que habría empezado de cero.

En pocos años, México ha regresado a tener un partido dominante en donde las decisiones de la presidenta Sheinbaum y su partido determinan las sucesiones y no los votos en elecciones competidas.

Manuel Cota Cárdenas, candidato a la gubernatura de Baja California Sur, también ha sido recibido con buenas expectativas; pues todo indicaba que el candidato sería el presidente municipal de Los Cabos, Christian Agúndez, o la de La Paz, Milena Quiroga, y ambos generaban dudas.

El primero tuvo como oficial mayor a Carlos Beltrán, quien luego de renunciar apareció asesinado cerca de San José, un crimen seguramente relacionando con sus vínculos con el crimen organizado. Quiroga tenía el respaldo del retrógrado gobernador Manuel Castro y era conocida por no cumplir con su palabra, como le sucedió al empresario Ernesto Coppel, quien consiguió los permisos para hacer un desarrollo de bajo impacto en Todos Santos y luego ella permitió que un grupo de estadunidenses avecindados en el destino le pararan la obra.

Manuel Cota como servidor público tuvo cargos menores antes de ser diputado federal, es hijo de Leonel Cota, exgobernador que inició la alternancia en ese estado al ganarle las elecciones al PRI y quien es subsecretario de Agricultura.

Manuel Cota tiene 34 años y se le conoce como un personaje conciliador, que lleva buena relación con diferentes grupos de la sociedad y genera esperanza por el relevo generacional con Castro, quien sigue defendiendo tesis bolcheviques.

Jasmine Bugarín pidió licencia en el Senado para buscar la candidatura en Nayarit, tampoco tiene curriculum turístico, pero llegó por una mezcla de cuota de género y compromisos con el Verde.

No tendrá problema en ganar con el apoyo de Héctor Santana, presidente municipal de Bahía de Banderas, quien lideraba todas las encuestas.

Ella nació en Estados Unidos y está gestionando quedarse con la nacionalidad mexicana, aunque manejó mal esta situación, pues trató de ocultarla en vez de explicar su estrategia para dejar dicha dicotomía. Hoy Nayarit es un importante receptor de inversiones turísticas y Fonatur está preparando allí un megaproyecto.

Durante sus campañas esos virtuales candidatos deben explicar cómo impulsarán el turismo como gobernadores, pues en Quintana Roo esta actividad representa más de 45% del PIB; en Baja California Sur casi 30% y en Nayarit 28%, contra casi 9% de promedio nacional.