Una propuesta de mercado para viajeros con discapacidades

Guadalajara.— Arturo Gaona es uno de los fundadores de la start up Wheel the World (WTW) que inició operaciones hace ocho años por un hecho fortuito, ya que originalmente sus fundadores iban a acompañar a un amigo para que subiera las enigmáticas Torres del Paine, montado en una silla de ruedas todo terreno.

Él tiene una discapacidad desde hace 25 años y en las redes sociales publicaron un video sobre este “paseo”, mejor dicho “hazaña”, que se hizo viral y entonces los participantes fundaron una compañía para venderle viajes a personas con discapacidades.

Establecida en San Francisco, California, tiene 45 empleados, ha comercializado 35 mil viajes desde 2018 y lleva varias rondas de capitalización.

Según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) este año habrá mil 570 millones de llegadas internacionales y WTW dice que 16% de los viajeros enfrenta alguna discapacidad motriz, visual, auditiva o cognitiva.

Si sus cálculos son correctos, habrá unos 251 millones de llegadas con personas con una discapacidad; el número es mayor porque, según Gaona, muchos de esos viajeros se mueven acompañados.

Además, sostiene que del total de la población hay más de 10% de adultos mayores, de los cuales 50% presenta alguna discapacidad y muchos no salen por falta de información e infraestructura.

Añade que alrededor de 30% de la población tiene algún pariente o amigo con una discapacidad y que la mitad de ellos evitan las travesías por miedo a no encontrar una regadera sin tina u otros apoyos indispensables.

Si la contribución económica del turismo es de casi 12 mil millones de dólares al año, según la propia WTTC, las personas con capacidades especiales que no viajan representan una cifra importante.

Los hallazgos de Gaona y sus socios añaden que Estados Unidos tiene la legislación más avanzada sobre el tema por la American with Disabilities Act de 1990, que también padece limitaciones porque es “binaria”.

Aunque es estricta y obliga a los prestadores de servicios a tener infraestructura para personas discapacitadas, no reconoce necesidades distintas para una persona que no puede caminar, que para otra con daltonismo, que es invidente o que presenta alguna forma de autismo.

Dado su origen con el viaje a Patagonia, al principio WTW se enfocó a vender viajes a la isla de Pascua, al desierto de Atacama o a Machu Picchu; pero ahora la mayoría de sus viajes son a playas bonitas en la Riviera Maya; a París o a Londres, como lo hace el promedio de la gente.

Los viajeros con discapacidades demandan información sobre hoteles con puertas por donde pasen sillas de ruedas, que tengan rampas, señalamientos en sistema Braille, personal sensibilizado y capacitado; así es que esta start up sigue recabando datos y negociando bajo un enfoque de mercado.

DIVISADERO

ITB Americas. Era jueves por la tarde y Vicente Salas, director de esta feria B2B, seguía recorriendo los pasillos de un evento que convocó a más de cuatro mil profesionales del turismo, de 61 países, con 10 mil citas de negocios agendadas y compradores calificados de 40 países.

Indudablemente, un buen comienzo, para un evento que regresará a Guadalajara del 16 al 18 de noviembre de 2027 y que la semana pasada también elevó el nivel de la conversación sobre el turismo, un sector al que le urge reposicionarse en México como uno de sus ejes económicos.