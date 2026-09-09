ONU-Turismo no está cerca de la presidenta Sheinbaum

Si alguien dudaba de la poca importancia que tiene la Organización de las Naciones Unidas para el Turismo (ONU Turismo) en el ánimo del gobierno mexicano, esta semana la inquietud quedó disipada.

El domingo pasado, Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo federal, viajó a Chetumal en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum al último informe de Mara Lezama como gobernadora de Quintana Roo.

Fue la reunión de dos políticas atacadas por un medio en el contexto de la sucesión de las gubernaturas de Quintana Roo y Tlaxcala.

Al informe también acudió Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala y exjefa de Rodríguez, también involucrada en la sucesión.

Lo hicieron con el apoyo presidencial, mientras se siguen definiendo los candidatos de dos entidades donde domina claramente Morena, así es que los golpes bajos son generados internamente.

Horas después, el lunes a las tres de la madrugada, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Shaikha Al Nowais, secretaria general de ONU Turismo, para iniciar una visita oficial y participar en el Congreso Mundial de Turismo Deportivo (CMTD).

En el salón de visitantes distinguidos del gobierno mexicano, la máxima autoridad turística del sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU) tuvo que aguardar casi una hora a que llegara su equipaje; ello debido al tortuoso procedimiento que implicó desempacar en un aeropuerto que, no obstante, el acicate del Mundial, sigue siendo ineficaz.

Claro que lo hizo confortablemente sentada junto a su jefe de asesores, pero los dos padecieron los retrasos del principal aeropuerto de un país que es el séptimo receptor de turistas internacionales.

De allí se fueron al hotel Presidente Intercontinental y al mediodía la dignataria tuvo un encuentro con Rodríguez, previo a una reunión con la Asociación de Secretarios Estatales de Turismo (Asetur), que preside Roberto Monroy, y a una comida ofrecida por estos últimos.

Ya para entonces, Al Nowais había sido informada de que no se realizaría el encuentro que hasta el domingo estaba previsto con la presidenta Sheinbaum.

La razón fue un cambio en la agenda de ésta última que, por lo visto, tiene varios asuntos que atender que son mucho más importantes que el turismo.

Más allá de que otros temas económicos, de seguridad nacional y en un entorno diplomático complicadísimo con Estados Unidos son claramente prioridades; la ONU Turismo tampoco atraviesa por un gran momento con México.

La emiratí Al Nowais derrotó a la mexicana Gloria Guevara en el proceso electoral para encabezar ONU Turismo, en el que ésta última tuvo el respaldo del gobierno mexicano.

En el fondo fue una sorpresa que José Luis Sosa, presidente del Consejo Mexicano de Turismo Deportivo (Cometud), haya tenido la visión de ganar el CMTD para México, algo en lo que seguramente influyó haber sido uno de los países sedes del reciente Mundial pasado.

De hecho los recursos para organizar el evento de este mes los aportó el Fondo Mixto de la CDMX y Concanaco-Servitur corrió con los gastos de traer a Al Nowais.

Ella misma consideró que era una buena oportunidad para visitar y conocer uno de los países turísticos más importantes del mundo; además, de ir a la Best Village que ONU Turismo respalda en el estado de Hidalgo.

La historia avanzará esta semana, pero no hay duda de que ONU Turismo está en un segundo plano para México.